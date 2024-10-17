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TCMB'nin faiz karar gününde altın uçuşta, Dolar ve Euro zirvede

TCMB'nin faiz karar gününde altın uçuşta, Dolar ve Euro zirvede
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TCMB'nin bugün açıklayacağı Ekim ayı politika faiz kararını bekleyen piyasalarda altın ve gümüş yükseliş trendine devam ederken Dolar ve Euro başta olmak üzere yabancı para birimleri de zirvedeki yatay seyrini sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Fatih Karahan başkanlığında yılın onuncu faiz kararını almak üzere bugün bir araya gelecek.

Piyasalar bugün TCMB tarafından açlıklanacak olan politika faizi kararını beklerken, başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ediyor.

AA Finans'ın TCMB'nin bugün ( 17 Ekim Perşembe günü ) yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. 16 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

 Olası faiz indirimine dair söylentiler zaman zaman dile getirilmiş olsa da eylül ayı enflasyon verisinin piyasa beklentilerinden olumsuz  gelmesinin ardından faiz indirimi beklentileri de ötelenmişti.

Öte yandan TCMB Başkan Yardımcısı Akçay da İngiliz The Economist dergisine verdiği demeçte, enflasyonun sürdürülebilir bir düşüş eğilimine girene kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğini belirtti.

İşte piyasalardaki son durum

Döviz kurları

Dolar 34,19 TL'den, Euro 37,23 TL'den, İngiliz Sterlini 44,51 TL'den, Japon Yeni ise 22,95 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta, Dolar 34,20 TL'den, Euro 37,31 TL'den, İngiliz Sterlini 44,62 TL'den, Japon Yeni ise 22,94 TL'den işlem görmüştü.

Değerli metaller

Ons altın 2 bin 682 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 948 TL'den, Çeyrek altın 5 bin 11 TL'den, Cumhuriyet altını 20 bin 624 TL'den, Gümüş ise 34,82 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 679 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 948 TL'den, Çeyrek altın 5 bin 7 TL'den, Cumhuriyet altını 20 bin 590 TL'den, Gümüş ise 34,81 TL'den fiyatlanmıştı.  

Kripto para piyasası

Bitcoin 67 bin 403 Dolar'dan, Ethereum ise 2 bin 633 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol 

Brent petrolün varil fiyatı da 74,20 Dolar'dan işlem görüyor. 

 

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