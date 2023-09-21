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TCMB'nin faiz karar gününde Dolar, Euro ve Altın zirvede

TCMB'nin faiz karar gününde Dolar, Euro ve Altın zirvede
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Yeni güne ABD Merkez Bankası FED'in faizi sabit tutma kararıyla başlayan döviz ve değerli metaller TCMB'nin faiz kararı öncesinde zirvedeki yatay seyrini sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Piyasaların beklediği faiz kararlarından ilki dün gelmiş ve ABD Merkez Bankası FED, eylül ayında politika faizini sabit bıraktığını açıkladı. Fed'in bu kararıyla politika faizi yüzde 5,25 ile 5,50 aralığında, son 22 yılın en yüksek seviyesinde kalmayı sürdürdü. 
 
Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından enflasyonda istenilen seviyeye henüz gelinmediğini belirtti. Powell ayrıca Fed'in faizleri 22 yılın zirvesinde sabit tuttuğu eylül ayı FOMC toplantısının ardından enflasyonun yavaşladığını ancak istenilen seviyeye gelmediğini belirterek, "Faizleri daha da artırmaya hazırız" dedi.
 
Piyasalar ABD Merkez Bankası FED'in dün verdiği politika faizlerini sabit tutma kararı sonrasında, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı öncesinde zirvede.
 
Faiz toplantısı öncesinde piyasalarda çalkantılı seyir devam ederken TCMB’nin Ağustos ayı faiz kararı öncesinde 27,20 seviyelerinden işlem gören dolar kuru, Merkez Bankası’nın kararının ardından 26 Haziran'dan bu yana ilk kez 25,25 seviyesini görmüş ancak o seviyelerden tepki alarak yönünü tekrar yukarı çevirmeyi başarmıştı.  
 
Dolar/TL, TCMB’nin 24 Ağustos’taki 750 baz puanlık faiz artışı sonrasında 27 seviyesinin altına gerilemişti. 25 günlük aranın ardından Dolar kuru bu hafta gerçekleşecek PPK toplantısı öncesinde ise yeniden 27 TL sınırını aştı.
  
Hatırlanacağı gibi Dolar 27,79 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'yi görerek tarihi zirvesini tazelemişti.
 
İşte piyasalarda son durum:
 
Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni


Dolar 27,04 TL'den, Euro 28,79 TL'den, Sterlin 33,40 TL'den, Japon Yeni ise 18,23 TL'den işlem görüyor.

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