TCMB'nin faiz karar gününde piyasalarda kritik bekleyiş! Dolar, euro ve altın gergin!

ABD Merkez Bankası FED'in 3 yıl aranın ardından dün verdiği "faiz artırımı" kararı sonrasında, bugün de gözler TCMB'nin faiz kararında olacak. Ekonomistler bir "sürpriz" beklemezken, işte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Amerikan Merkez Bankası FED'in merakla beklenen faiz kararı açıklandı ve FED tam 3 yıl sonra faiz artırımına giderek, politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükselttiğini duyurdu. FED'ten 3 yıl sonra gelen faiz artırımı kararı sonrasında bir açıklama yapan FED Başkanı Powell, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşma konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak bu hedefleri desteklemek için politika faizini 25 baz puan artırdıklarını, gelecek toplantıda bankanın bilançosunun boyutunu da küçültmeye başlamayı umduklarını ifade etti.

Dünya piyasalarında FED etkisi yorumlanırken, Türkiye'de piyasalar bugün TCMB'den gelecek faiz kararını bekliyor. Analistler ve ekonomistler TCMB'nin FED'in aksine faizi sabit tutması bekliyor.

Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri geçen hafta 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten sonra dün 50 puan civarında gerileyerek 616/631 baz puan seviyesinde kapandı.

Bu gelişmelerin gölgesinde piyasalardaki son durum ise şöyle:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 14,62 TL'den başlayan Dolar 14,71 TL'den, 16,18 TL'den başlayan Euro 16,29 TL'den, 19,32 TL'den başlayan Sterlin ise 19,44 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,6820 lira, avronun satış fiyatı ise 16,1430 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Onsu 1.932 dolar olan altında, gram altın 912/913, çeyrek altın 1.467/1.468 Cumhuriyet altını ise 6.038/6.039 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,89 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 40 bin 688, Ethereum 2 bin 751 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatı

Rusya-Ukrayna savaşında müzakereler devam ederken, taraflardan gelen ılımlı mesajların ardından Brent petroldeki yatay seyir sürüyor. Çin'de yeniden artan corona virüs vakaları nedeniyle petrole olan talebin azalması ihtimali de Brent petrol fiyatlarında düşüş getirdi. Dün akşam saatlerinde 95 dolar seviyesine kadar gerileyen Brent Petrol fiyatı, 17 Mart sabahında spot piyasada 98 dolar seviyesinde yer alıyor.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 34,06'dan yüzde 40,47'ye, yıl sonu dolar beklentisi ise 16,04'ten, 16,68'e yükseldi. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,04 TL iken, bu anket döneminde 16,68 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16,62 TL ve 17,42 TL olarak gerçekleşti.