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TCMB'nin faiz kararı gününde piyasaların ateşi yükseldi

TCMB'nin faiz kararı gününde piyasaların ateşi yükseldi
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Piyasalarda gözler TCMB'nin bugün açıklayacağı faiz kararına çevrilirken, Dolar ve Euro güne yükselişle başladı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Dünya genelinde siyasi ve jeopolitik alanda yaşanan gelişmelerin olası sonuçları merkez bankalarının politika alanını daraltırken, piyasalar da yön bulmakta zorlanıyor.

Rusya ile Ukrayna arasında gerilimin yükselmesiyle risk iştahı azalırken, özellikle Avrupa borsalarında satış baskısının arttığı görüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün saat 14.00'da açıklayacak. Ekonomistler bu toplantıda da faizin yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılmasını öngörüyor.

İşte piyasalarda son durum:

Döviz kurları

Güne 34,46 TL'den başlayan Dolar 34,47 TL'den,

36,35 TL'den başlayan Euro 36,48 TL'den,

43,62 TL'den başlayan İngiliz Sterlini 43,74 TL'den,

22,19 TL'den başlayan Japon Yeni ise 22,30 TL'den işlem görüyor.

Değerli metaller

Güne 2 bin 649 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 657 Dolar'dan,

2 bin 935 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 947 TL'den,

5 bin 41 TL'den başlayan Çeyrek altın 5 bin 41 TL'den,

20 bin 808 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 20 bin 746 TL'den,

34,19 TL'den başlayan Gümüş 34,64 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasası

Güne 94 bin 267 Dolar'dan başlayan Bitcoin 97 bin 352 Dolar'dan,

3 bin 69 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 103 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Güne 72,86 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 72,71 Dolar'dan işlem görüyor.

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayımMerkez Bankası faiz kararı için geri sayımEkonomi

 

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