TCMB'nin faiz kararı sonrası dolar, euro ve altında son durum

Piyasaların merakla beklediği ilk faiz kararı Amerika Merkez Bankası FED'ten geldi. FED'in faizi sabit tuttuğunu açıklaması sonrasında dolar, euro ve altın sert yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutma kararının ardından piyasalar düşüşe geçti.

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu ancak 2023 yılı sonuna kadar iki faiz artışı öngörerek sürpriz yaptı. Bu kararın ardından piyasalar hızlı yükseldi. Kararın ardından Bloomberg Dolar Endeksi yüzde 0,5 artışla 6 Haziran’dan bu yana en hızlı artışı kaydetti. ABD haziran tahvili faizleri de arttı. S&P 500 endeksi ve ons altında kayıplar yüzde 1’i buldu.

MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT TUTTU

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu. Kritik faiz kararının ardından piyasalar düşüşe geçti.

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar 8.65, euro 10.34, sterlin ise 12.09 liradan işlem görüyordu.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Faiz kararı sonrası Dolar 8,61 TL'den, Euro 10,29 TL'den, Sterlin ise 12,03 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,5370 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3460 lira olmuştu.

Dolar kuru, Haziran ayı başında 8.74’le tarihi zirvesini test etmesinin ardından Biden-Erdoğan görüşmesi ve Çin’le swap anlaşması gibi haberlerin de etkisiyle 8,28’e kadar inmişti.

GÜMÜŞ, GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI

Gümüş 7,39 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.799 dolar seviyesinde bulunan altında, gram altın 494/498, çeyrek altın 801/818, Cumhuriyet altını ise 3.299/3.334 TL'den işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para piyasalarında ise önceki gün 40 bin doları aşan Bitcoin yeniden gerileyerek 39 bin 220 dolardan, Ethereum ise 2 bin 430 dolardan işlem görüyor.

POWELL: FAİZ ARTIŞI İÇİN ŞARTLAR DAHA ERKEN KARŞILANACAK

Fed Başkanı Jerome Powell, kararın ardından yaptığı açıklamada, “Katılımcıların çoğu faiz artırımı için şartların önceden tahmin edilenden daha erken karşılanacağını tahmin etti” dedi.

“Faiz artırımı ekonominin güçlü olduğu anlamına gelecek. Faiz artırımından sonra da politika oldukça destekleyici olmaya devam edecek” diyen Powell, “Eğer enflasyon bekleyişleri çok yukarı gider ise politikada ayarlama yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Ekonomide toparlanmanın tamamlanmadığını ve risklerin devam ettiğini söyleyen Powell, enflasyonda son dönemde görülen artış için “Enflasyon son aylarda kayda değer şekilde arttı. Enflasyonun yavaşlamadan önce önümüzdeki aylarda yüksek seyretmeye devam etmesi büyük olasılık. Enflasyonda harcamalarda toparlanmadan kaynaklı yukarı yönlü baskı görünüyor” dedi.

“Arz darboğazı etkileri enflasyon üzerinde öngörülenden daha büyük yukarı yönlü baskı yaratıyorlar. Ekonomide yeniden açılma süreci öngörülemez. Enflasyon beklediğimizden daha yukarı dönebilir ve daha ısrarcı olabilir” diyen Powell, “Uzun vadeli enflasyon beklentileri Fed hedefi ile daha geniş olarak tutarlı görünüyor” ifadelerini kullandı.