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TCMB'nin faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum

TCMB'nin faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum
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Piyasalar ABD Merkez Bankası FED'ten gelen enflasyon açıklamasıyla yeni güne başlarken, Dolar barajda, altın fiyatları ise sert bir şekilde geri çekilmişti. TCMB'nin faiz kararı sonrası işte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 24 bin 507 Dolar'dan başlayan Bitcoin 23 bin 795 Dolar'dan,
1.669 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.642 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 80,86 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 81,47 Dolar'dan işlem görüyor.  

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