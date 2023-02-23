TCMB'nin faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum

Türkiye 11 ilimizi vuran ve 43 binden fazla canı yitirmemize neden olan asrın felaketinin yaralarını sarmak için seferber olmuşken bugün TCMB tarafından açıklanacak faiz kararı öncesinde piyasalarda dikkat çeken hareketlilik yaşanıyordu.

Beklenen karar açıklandı ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 50 baz puan indirme kararı aldı. Böylelikle politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 9’dan yüzde 8,5’e ndirildi.

Merkez'in açıklamasında depreme yönelik "Depremin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesi beklenmekle birlikte orta vadede ekonominin performansı üzerinde kalıcı etkide bulunmayacağı öngörülmektedir" denildi.



Dün akşam ABD Merkez Bankası FED'in son para politikası toplantısına ait tutanaklar, enflasyon riskinin hala yüksek olduğunu ve enflasyonda düşüşten bahsedilebilmesi için daha fazla kanıta ihtiyaç duyulduğunu göstermişti. Fed'in son politika toplantı tutanaklarının yetkililerin şahin söylemini güçlendirmesinin ardından dolar/TL 18,88 seviyesine yaklaşırken, dolar endeksi ise yatırımcıların beklentilerinin gerçekleşmesinin etkisiyle bir miktar değer kaybetti.

Öte yandan Euro Bölgesi’nde enflasyon yukarı yönlü revize edilerek yıllık bazda %8,6 olarak hesaplandı. İki kez okunan enflasyon oranlarında ay başındaki ilk okunmada enflasyon aylık %0,4 düşüş ve yıllık %8,5 olarak hesaplanmıştı. Bugün enflasyon rakamlarında yukarı yönlü revizyon yapıldı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,87 TL'den başlayan Dolar 18,87 TL 'den,

20,06 TL'den başlayan Euro 20,17 TL 'den,

22,78 TL'den başlayan Sterlin 22,74 TL 'den,

13,99 TL'den başlayan Japon Yeni ise 13,97 TL 'den işlem görüyor.

Dün Dolar 18,87 TL'den, Euro 20,11 TL'den, Sterlin 22,85 TL'den, Japon Yeni ise 14,04 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş

Güne 1.828 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.825 Dolar 'dan,

1.109 TL'den başlayan Gram altın 1.107 TL 'den,

1.784 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.780 TL 'den,

7.341 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 7.325 TL 'den,

13,14 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 13,11 TL'den fiyatlanıyor.