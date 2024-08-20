  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. TCMB'nin faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum

TCMB'nin faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum

TCMB'nin faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum
Güncelleme:

TCMB'nin Ağustos ayı faiz kararını açıklamasının ardından başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını açıkladı.  Buna göre Merkez Bankası, ağustos toplantısında beklentilere paralel olarak politika faizini yüzde 50'de tuttu.

TCMB'nin Ağustos ayı Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde ekonomistler, politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağına kesin gözüyle bakıyordu.

Ekonomistlerin 2024 yılı sonu için ise politika faizi tahminleri medyanı yüzde 45 olarak açıklanmıştı.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 33,76 TL'den başlayan Dolar 33,83 TL'den, 

37,43 TL'den başlayan Euro 37,52 TL'den, 

43,86 TL'den başlayan Sterlin 44,01 TL'den, 

22,95 TL'den başlayan Japon Yeni ise 23,13 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 33,75 TL'den, Euro 37,39 TL'den, Sterlin 43,85 TL'den, Japon Yeni ise 23,09 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bn 503 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 525 Dolar'dan, 

2 bin 716 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 746 TL'den, 

4 bin 486 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 540 TL'den, 

18 bin 436 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 18 bin 666 TL'den, 

31,92 TL'den başlayan Gümüş ise 32,40 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 504 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 716 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 486 TL'den, Cumhuriyet altını 18 bin 436 TL'den, Gümüş ise 31,86 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise geçtiğimi ay yaşanan son yılların en büyük düşüş sonrasında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 61 bin 176 Dolar'dan başlayan Bitcoin 60 bin 476 Dolar'dan, 

2 bin 686 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 643 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 76,73 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 77,40 Dolar'dan işlem görüyor.

 

TCMB faiz kararını açıkladı: Merkez 5'inci kez pas dediTCMB faiz kararını açıkladı: Merkez 5'inci kez pas dediEkonomi

 

 

Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç TL Euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı Gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı gümüş gümüş yorumları gümüş fiyatı canlı gümüş güncel gümüş fiyatları kapalı çarşı gümüş kripto kripto para bitcoin Ethereum coin sanal para blockchain btc madencilik cüzdan satın almak satmak bitcoin fiyatı BTC fiyatı Bitcoin haberleri Bitcoin borsası Bitcoin explorersı Satoshi Nakamoto değişim Bitcoin alım satım platformu Kâr elde etmek Bitcoin işlemi Bitcoin ticareti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fatih Erbakan kollarını neden sallamadığını açıkladı Fatih Erbakan kollarını neden sallamadığını açıkladı İşte yeni polemiğimiz: Çay soğuk suyla mı demlenir yoksa sıcak suyla mı ? İşte yeni polemiğimiz: Çay soğuk suyla mı demlenir yoksa sıcak suyla mı ? Bozcaada'daki yangını başlatan zanlı güvenlik kamerasında Bozcaada'daki yangını başlatan zanlı güvenlik kamerasında Özgür Özel ayağının nasıl kırıldığını anlattı Özgür Özel ayağının nasıl kırıldığını anlattı Cinsel istismarcısını öldüren kadına 11 yıl hapis cezası Cinsel istismarcısını öldüren kadına 11 yıl hapis cezası Sıla Doğu paylaştı... Dilan Polat'ın son hali dikkat çekti Sıla Doğu paylaştı... Dilan Polat'ın son hali dikkat çekti İstanbul'da korkunç olay: Sokak köpekleri zihinsel engelli adımı öldürdü İstanbul'da korkunç olay: Sokak köpekleri zihinsel engelli adımı öldürdü TCMB faiz kararını açıkladı: Merkez 5'inci kez pas dedi TCMB faiz kararını açıkladı: Merkez 5'inci kez pas dedi Ulu orta iç çamaşırını çıkaran fenomenden tepki çeken hareket Ulu orta iç çamaşırını çıkaran fenomenden tepki çeken hareket ''Doktor balık'' iş başında: Tatilcilerin ayaklarındaki yaraları iyileştiriyorlar ''Doktor balık'' iş başında: Tatilcilerin ayaklarındaki yaraları iyileştiriyorlar
Su faturasını düzenli ödeyene gram altın kampanyası başladı Su faturasını düzenli ödeyene gram altın kampanyası başladı Uyku Keki zehir çıktı: Bakanlığa şikayet yağdı, firmaya ulaşılamıyor Uyku Keki zehir çıktı: Bakanlığa şikayet yağdı, firmaya ulaşılamıyor Sahne aldığı için eleştirilen Safiye Soyman: ''Dışarıdan 40'ını beklesin demek kolay'' Sahne aldığı için eleştirilen Safiye Soyman: ''Dışarıdan 40'ını beklesin demek kolay'' Hayat hikayesi yürek burkmuştu... İstanbul'un yürüyen adamı ölü bulundu Hayat hikayesi yürek burkmuştu... İstanbul'un yürüyen adamı ölü bulundu Reha Muhtar hastaneye kaldırılarak entübe edildi Reha Muhtar hastaneye kaldırılarak entübe edildi Didem Soydan'dan ahlaksız teklife güldüren yanıt Didem Soydan'dan ahlaksız teklife güldüren yanıt Yalı Çapkını dizisi aşkı gerçek oldu; ünlü oyuncular evlendi Yalı Çapkını dizisi aşkı gerçek oldu; ünlü oyuncular evlendi Erdoğan’ı ağlatmıştı... O şair gözaltında Erdoğan’ı ağlatmıştı... O şair gözaltında İstanbul'da Filistinli iş insanına suikast: 3 zanlı yurt dışına kaçtı İstanbul'da Filistinli iş insanına suikast: 3 zanlı yurt dışına kaçtı Bir tarafta güneş, diğer tarafta yağmur... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri Bir tarafta güneş, diğer tarafta yağmur... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri