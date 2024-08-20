TCMB'nin faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum

TCMB'nin Ağustos ayı faiz kararını açıklamasının ardından başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını açıkladı. Buna göre Merkez Bankası, ağustos toplantısında beklentilere paralel olarak politika faizini yüzde 50'de tuttu.

TCMB'nin Ağustos ayı Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde ekonomistler, politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağına kesin gözüyle bakıyordu.

Ekonomistlerin 2024 yılı sonu için ise politika faizi tahminleri medyanı yüzde 45 olarak açıklanmıştı.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 33,76 TL'den başlayan Dolar 33,83 TL'den,

37,43 TL'den başlayan Euro 37,52 TL'den,

43,86 TL'den başlayan Sterlin 44,01 TL'den,

22,95 TL'den başlayan Japon Yeni ise 23,13 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 33,75 TL'den, Euro 37,39 TL'den, Sterlin 43,85 TL'den, Japon Yeni ise 23,09 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bn 503 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 525 Dolar'dan,

2 bin 716 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 746 TL'den,

4 bin 486 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 540 TL'den,

18 bin 436 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 18 bin 666 TL'den,

31,92 TL'den başlayan Gümüş ise 32,40 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 504 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 716 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 486 TL'den, Cumhuriyet altını 18 bin 436 TL'den, Gümüş ise 31,86 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise geçtiğimi ay yaşanan son yılların en büyük düşüş sonrasında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 61 bin 176 Dolar'dan başlayan Bitcoin 60 bin 476 Dolar'dan,

2 bin 686 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 643 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.