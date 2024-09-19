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TCMB'nin faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum

TCMB'nin faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum
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ABD Merkez Bankası FED'in faizleri 4 yıl sonra geri çekmesinin ardından piyasalar yeni güne zirvede başlamıştı. TCMB'nin Eylül ayı politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktığını açıklamasının ardından piyasaların faiz kararına tepkisi de belli oldu. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

ABD Merkez Bankası FED dün gerçekleşen kritik Eylül ayı toplantısı sonrasında politika faizini 4 yıl aradan sonra 50 baz puan indirimle yüzde 4,75 ila yüzde 5 bandına çektiğini duyurdu. Karar öncesinde ABD’de açıklanan verilerin ve Fed yetkililerinin sözlü yönlendirmelerinin ardından piyasaların karara yönelik beklentisi, 2007’den bu yana en büyük ayrışmanın yaşanmasına yol açmıştı.

50 baz puanlık faiz indiriminin ardından kameraların karşısına geçen Fed Başkanı Jerome Powell, faizler konusunda önceden belirlenmiş bir rotada olmadıklarını belirterek, "Kararlarımızı toplantıdan toplantıya vermeye devam edeceğiz." dedi.

FED'in ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da beklentiler doğrultusunda Eylül ayı politika faizini 50 puanda sabit tuttuğunu açıkladı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında gerçekleştirilen  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı PPK toplantısının ardından politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktığını duyurdu.

Hatırlanacağı gibi geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında da politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 34,05 TL'den başlayan Dolar 34,01 TL'den, 

38,03 TL'den başlayan Euro 38,09 TL'den, 

45,17 TL'den başlayan Sterlin 45,37 TL'den, 

23,95 TL'den başlayan Japon Yeni ise 23,89 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 34,10 TL'den, Euro 37,98 TL'den, Sterlin 45,01 TL'den, Japon Yeni ise 24,10 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 567 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 57 Dolar'dan, 

2 bin 806 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 829 TL'den, 

4 bin 694 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 716 TL'den, 

19 bin 309 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 19 bin 395 TL'den, 

33,40 TL'den başlayan Gümüş ise 34,09 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 575 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 819  TL'den, Çeyrek altın 4 bin 683 TL'den, Cumhuriyet altını 19 bin 262 TL'den, Gümüş ise 33,75 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise geçtiğimiz ay yaşanan son yılların en büyük düşüş sonrasında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 62 bin 86 Dolar'dan başlayan Bitcoin 62 bin 300 Dolar'dan, 

2 bin 415 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 425 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 73,20 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 73,74 Dolar'dan işlem görüyor. 

 

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