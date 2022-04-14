TCMB'nin faiz kararına dolar, euro ve altından ilk tepki

Merkez Bankası politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Piyasaların merakla beklediği açıklama geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamada faizlerin yüzde 14 seviyesinde sabit tutulmasına karar verildiği belirtildi.

Eylül 2021'den bu yana faiz indirimine giden Merkez Bankası'nın bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında faizi sabit tutması bekleniyordu. Merkez, 2022 yılının ilk faiz kararını ocak ayında açıklamış ve faizi yüzde 14'te sabit tutmuştu. Merkez, ikinci ve üçüncü faiz kararını şubat ayında açıklayarak yine sabit tutmuştu.

İşte Merkez Bankası'nın 2022 yılı 4'üncü faiz kararı sonrası piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 14,60 TL'den başlayan Dolar 14,62 TL'den, 15,98 TL'den başlayan Euro 15,98 TL'den, 19,23 TL'den başlayan Sterlin ise 19,25 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,5950 lira, avronun satış fiyatı ise 15,8130 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Onsu 1.974 dolar olan altında, gram altın 926/927 TL, çeyrek altın 1.490/1.491 TL, Cumhuriyet altını ise 6.136/6.137 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 12,05 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 40 bin 988, Ethereum 3 bin 82 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları

Dün 109 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 108,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 108,07 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 103,14 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında beklenenden fazla artış görülmesi etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 9 milyon 400 bin varil (yüzde 2,3) artarak yaklaşık 421 milyon 800 bin varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 367 bin varil artacağı yönündeydi.

Merkez'in faiz kararı ne olacak ?

Merkez, 2022 yılının ilk faiz kararını ocak ayında açıklamış ve faizi yüzde 14'te sabit tutmuştu. Merkez, ikinci ve üçüncü faiz kararını şubat ayında açıklayarak yine sabit tutmuştu. Merkez Bankası 2022 yılının 4. faiz kararını ise bugün saat 14.00'te açıklayacak.

Piyasada genel beklentiler faizlerin sabit tutulacağı yönünde olurken TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise piyasa katılımcılarıyla yapılan görüşmelerle yapılan anketini açıkladı. Ankete göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46,44 olurken, yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,68 TL iken, bu anket döneminde 16,85 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17,42 TL ve 17,84 TL olarak gerçekleşti.

İşsizlik rakamları

Öte yandan bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre işsizlik şubatta yüzde 10,7 olurken, işsiz sayısı da 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi olarak gerçekleşti.

Cari açık rakamları açıklandı



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası cari açık rakamları açıkladı. Buna göre cari açık şubat ayında piyasa beklentilerine yakın 5,15 milyar dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık cari işlemler açığı 21 milyar 845 milyon dolar olarak gerçekleşti