TCMB'nin yıl sonu beklentisi uçtu, Dolar, Euro ve altın zıpladı

Piyasaların ateşi dinmiyor. Dolar 15 TL sınırında, Euro ise 17 TL'ye doğru ilerliyor. Gram altın ise 1.000 TL'yi zorlamaya devam ediyor. İşte haftanın son işlem gününde, dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum.

Hem dış hem de iç gelişmelerle çalkalanan piyasalarda endişelendiren yükseliş devam ediyor. Rusya'nın Ukrayan'ya yönelik sürdürdüğü işgal harekatı ve etkileri ile Türkiye'nin kırılgan ekonomisi çerçevesinde çalkalanan döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki endişe veren yükselişi sürüyor.

Savaş 2022 yılı için ekonomik planlamaları yıkıp geçerken, Dolar kuru küresel çapta yükselişini sürdürüyor. Tüm bu durumlar TL üzerindeki baskıları artırıyor. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri bu hafta 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten sonra dün günü 670/685 baz puandan tamamladı.

Dolar/TL, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin başladığı ilk günlerde test ettiği seviyeleri de aşarak 15 seviyesine doğru yükselişini sürdürürken piyasalarda bugün yoğun veri gündemi, savaşın seyri ile Türkiye ekonomisine etkileri takip ediliyor.

Cari açık rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi verisini açıkladı. Buna göre, 2022'nin ilk ayında cari işlemler açığı 5,3 milyar dolar artarak 7,1 milyar dolar oldu. Bu son 4 yılın en yüksek seviyesi oldu. 12 aylık cari açık ise 20,2 milyar dolara çıktı.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını paylaştı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 34,06'dan yüzde 40,47'ye, yıl sonu dolar beklentisi ise 16,04'ten, 16,68'e yükseldi. Şubat 2022 Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde; yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi şubat döneminde yüzde 34,06'ya çıkarken Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi ise bir önceki anket döneminde 16,13 TL iken, bu anket döneminde 16,04 TL olmuştu.

Bu gelişmelerin gölgesinde işte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 14,89 TL'den başlayan Dolar 14,95 TL'den, 16,41 TL'den başlayan Euro 16,48 TL'den, 19,52 TL'den başlayan Sterlin ise 19,63 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,9180 lira, avronun satış fiyatı ise 16.4610 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Onsu 1.985 dolar olan altında, gram altın 953/954, çeyrek altın 1.531/1.532 Cumhuriyet altını ise 6.303/6.304 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 12,32 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 38 bin 495 , Ethereum 2 bin 542 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları sert düştü

Brent petrolün varil fiyatı, arz endişelerinin hafiflemesiyle uluslararası piyasalarda 109 dolar seviyelerine geriledi.

Hafta içerisinde 130 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, Ukrayna-Rusya savaşının etkisiyle geçtiğimiz günlerde 130 dolar seviyesini aşan dolar, 11 Mart 2022 sabahında 109 dolar seviyesinde yer alıyor.

Rusya-Ukrayna savaşında diplomasiye yönelik atılan adımlar petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması ile artan belirsizliğin ortasında yüksek enflasyona rağmen, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

İşsizlik rakamları açıklandı

Öte yandan iç piyasalarda beklenen işsizlik rakamları da açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı işsizlik rakamlarına göre Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 11,4 oldu. 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre işsizlik oranı yüzde 11,2 ile 3 milyon 794 bin kişi olmuştu.

FED faiz artırımı içini tarihi açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "bu ayki toplantımızda politika faizini yükseltmenin uygun olacağını düşünüyoruz" dedi. Powell, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ABD ekonomisi üzerinde yüksek derecede belirsizlik etkisi yapıyor. Yüzde 2'nin oldukça üzerinde enflasyon ve güçlü bir işgücü piyasası ile, bu ayki toplantımızda politika faizini yükseltmenin uygun olacağını düşünüyoruz" dedi.

Merkez Bankası rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Şubat ile biten haftada 837 milyon dolar azalarak, 114 milyar 11 milyon dolar oldu.Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 334 milyon dolarlık azalışla 75 milyar 116 milyon dolardan 72 milyar 782 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 18 Şubat haftasında 1 milyar 497 milyon dolar artarak 39 milyar 732 milyon dolardan 41 milyar 229 milyon dolara yükseldi.