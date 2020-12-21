Tecavüze uğrayan 5 kadın teröriste kan donduran infaz

PKK'nın kadın yapılanması olan YJA Star'ın sözde lideri Hülya Eroğlu 4 milyon ödül ile kırmızı listede aranıyordu. Eroğlu, 2 Kasım 2017 tarihinde Şırnak'ın Besler Dereler bölgesinde SİHA'lı operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

TECAVÜZE UĞRAYAN 5 KADIN TERÖRİSTİ EL BOMBASI ATARAK ÖLDÜRDÜ

'Delal Amed' kod adını kullanan Eroğlu'nun öldürülmesinden 3 ay önce Kandil'de Kaşura Kampı'nda tecavüze uğradıklarını söyleyen Suriyeli 5 kadın teröristi, üzerlerine el bombası atarak infaz ettiği ortaya çıktı.

EROĞLU'NUN YAPTIKLARI KADIN TERÖRİSTİN İTİRAFLARI İLE ORTAYA ÇIKTI

Sözde PKK/KCK'nın Beşli Yürütme Konseyinde yer alan ve 25 yıldır bulunduğu örgüt içinde Türkiye'de 46 ayrı olayda 215 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinden sorumlu Eroğlu'nun yaptığı bu korkunç infaz Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçarak bu yılın mart ayında hudut karakoluna teslim olan Zeynep Rohani kod adlı N.Z.'nin (22) ifadesiyle ortaya çıktı.





HAFIZASINDAN SİLEMEDİĞİ OLAYI ANLATTI

Sabah'ın haberine göre, Türkiye'de herhangi bir silahlı eyleme katılmadığı belirlenince ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Zeynep Rohani, "Ruhumdan silemediğim olaylardan biri eylül 2017'de, Irak'ın Haftanin alanında bulunan Kaşura Kampında yaşanan bir olay. Kadın yapılanması YJA-Star'ın ana karargah komutanı Hülya Eroğlu, sık ormanların bulunduğu eğitim alanında, kampta bulunan kadınlarla toplantı yaptı" dedi.

"ÖZGÜR ARKADAŞI YOLDAN ÇIKARMIŞ OLMAYASINIZ?"

Toplantıda Eroğlu'nun kadın mücadelesini övdüğünü söyleyen Rohani, "yanımda oturan, Suriye uyruklu Sarya ve Canda, Kelereş kampında kamp sorumlusu olan Özgür Gever'in tecavüzüne uğradıklarını söyledi. Hülya Eroğlu ise, 'Konumuz bu değil. Siz Özgür arkadaşı yoldan çıkarmış olmayasınız?' diye bağırdı. Bu defa yine Suriyeli olan Zozan, Tolhindan ve Berivan, 'Biz de Avaşin Kampı'na yeni geldiğimizde aynı kötülüğe maruz kaldık. Siz de kadınsınız, niçin bizi suçlu görüyorsunuz da yardım etmiyorsunuz?' dedi" ifadelerine yer verdi.

"EL BOMBASI SESİYLE İRKİLDİK"

Bu yaşananlardan sonra Eroğlu'nun oturduğu yerden hızlıca kalktığını aktaran Rohani, "'Burada, bir dava uğruna hepimiz bir takım bedeller ödedik ka....... Bekleyin burada geliyorum' diyerek oradan ayrıldı. 15-20 dakika sonra geri dönüp, 'sordum soruşturdum. Siz yalan söylüyorsunuz' diye bağırdı. Korumalarıyla birlikte 5 kadını kaldırıp, 100-150 metre ilerideki dere yatağına götürdü. Ardından hepimiz el bombası sesiyle irkildik" dedi.

"ARTIK ŞİKAYET EDECEKLERİ KONU KALMADI"

Rohani, "Dere yatağından tekrar yanımıza gelen Hülya Eroğlu, kahkahalar atarak, 'artık şikayet edecekleri konu kalmadı' deyip oradan ayrıldı. Belindeki kuşağına takılı 2 el bombasından birinin yerinde olmadığını fark ettik. Onları el bombası ile öldürdüğünü anladık. Bu olaya şahit olan 30-35 kadın, bir hafta sonra başka kamplara gönderildik. Beni de Suriye'deki Mümbiç'e gönderdiler" ifadesine yer verdi.





ROHANİ ÖLDÜRÜLEN KADINLARI TEŞHİS ETTİ

İstihbarat ekipleri, infaz edilen teröristlerin Tolhıldan Kobane, Sarya Kobane, Canda Kobani, Berivan Ayhan ve Zozan Zilan kod adlı Suriyeli teröristler olduğunu tespit etti. Zeynep Rohani de istihbarat ekiplerinin bilgisayar ortamında gösterdiği son 3 yılda örgütün öldüğünü açıkladığı yüzlerce terörist fotoğrafının arasından, infaz edilen 5 kadını teşhis etti. Örgüt ise her zamanki gibi yalana sarılarak, 5 kadın teröristin farklı zamanlardaki hava harekatlarında öldüklerini açıkladı.