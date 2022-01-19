  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Tedirgin eden gelişme: İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını kesti!

Tedirgin eden gelişme: İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını kesti!

Tedirgin eden gelişme: İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını kesti!

İran Milli Gaz Şirketi (NIGC), teknik bir arızayı gerekçe göstererek Gürbulak giriş noktasından Türkiye'ye doğal gaz akışını 10 gün boyunca durdurdu.

İran Milli Gaz Şirketi, (NIGC) teknik bir arızayı gerekçe göstererek Gürbulak giriş noktasından Türkiye'ye doğal gaz arzını 10 gün süreyle durdurdu.

17 OCAK'TA AZALMAYA BAŞLADI
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) duyurusuna göre, NIGC tarafından Türkiye'ye sağlanan gazın teslimat basıncı ve miktarı 17 Ocak itibarıyla azalmaya başladı ve doğal gaz alımı günlük kontrat miktarının yaklaşık üçte biri seviyesine kadar düştü.

TEKNİK ARIZA GEREKÇE GÖSTERİLDİ
NIGC tarafından BOTAŞ'a yapılan bildirimde, teknik bir arıza gerekçe gösterilerek, Gürbulak noktasından Türkiye'ye doğal gaz arzının mücbir sebepten dolayı 20 Ocak 2022 tarihinden itibaren 10 gün süreyle yapılamayacağı bildirildi.

Etiketler türkiye doğalgaz iran
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tosuncuk'tan çok konuşulacak mal varlığı açıklaması
Yıllar sonra fark etti! Evinde tadilat yapan adam gizli bir oda keşfetti
PCR zorunluluğu öncesi Edirne'ye akın: Bagajları doldurdular
İsviçre'de yaşayan gurbetçinin elektrik faturası olay oldu
Faiz kararı öncesi ''köpüğü alınan'' Dolar, Euro ve altın zirveye demirledi
Yeni yılda, yeni otomobil hayali kuranlara bir kötü haber daha
Ceza kesilen zincir marketlerin zam yazışmaları ortaya çıktı
Kar fena geliyor! Meteoroloji ve AKOM uyardı: 4-5 gün sürecek
Yoğun kar yağışıyla park halindeki araçlar kayboldu
Otomobil kredisi alacaklar dikkat: İşte bankaların taşıt kredisi fırsatları