Tedirgin eden görüntü: Tam 15 metre derinliğinde obruk oluştu

Konya'da bir tarlada yaklaşık 15 metre derinliğinde, 20 metre çapında oluşan obruk bölge halkını tedirgin etti.

Cihanbeyli ilçesinde çiftçi Kenan Bağcı'ya ait Günyüzü Mahallesi'ndeki pancar ekili tarlada obruk oluştu.

TEDİRGİNLİK YAŞATTI

Bağcı'nın haber vermesi üzerine bölgeye gelerek çöküntüyü inceleyen vatandaşlar tedirginlik yaşadı.

Obruğun, yaklaşık 15 metre derinliğinde, 20 metre çapında olduğu görüldü.

Konya'da 3 metre çapında 65 metre derinliğinde obruk oluştu

Bölgeye gelen jandarma ekipleri de obrukta inceleme yaptı ve çevrede güvenlik önlemi aldı.