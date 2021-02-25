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TEDİRGİN EDEN TABLO! SON 24 SAATİN KORONA BİLANÇOSU AÇIKLANDI
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  3. 25 Şubat 2021 21:09

Tedirgin eden tablo! Son 24 saatin korona bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından son 24 saatin koronavirüs verileri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 658 kişi daha hayatını kaybetti.

Tedirgin eden tablo! Son 24 saatin korona bilançosu açıklandı
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Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 126 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 572 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1192 oldu, 6 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 546 bin 503'e yükseldi.

bakan koca , vaka , korona
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