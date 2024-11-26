Teğmenlere destek mesajı yayınlayan savcı açığa alındı

Teğmenlere destek mesajı paylaşan Antalya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çağlayan açığa alındığı ortaya çıktı. Mehmet Çağlayan “Tüm askerler Atatürk'ün askeridir!” ifadelerini kullanmıştı.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atması ve kılıçlı yemin etmeleri üzerine Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası teğmenlerle ilgili soruşturma açmıştı.

Gazeteci Alican Uludağ’ın aktardığına göre, sosyal medyada teğmenlere destek mesajı paylaşan Antalya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çağlayan'ın açığa alındığı ortaya çıktı.

Mehmet Çağlayan şunları yazmıştı:

"Tüm askerler Atatürk'ün askeridir! Yemin töreninde bunu haykıran teğmenlerimiz ne kanuna aykırı davranmış ne de disiplinsizlik yapmışlardır. Uyarma cezasının dahi kabulü mümkün değildi. Ceza verilmesi içi baskı uygulanan kurul üyeleri varsa, bunu paylaşarak istifa etmelidir."