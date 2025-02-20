Teğmenlere sahip çıkınca görev yeri değiştirilen Korgeneral emekliliğini istedi

Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin töreni nedeniyle TSK'dan ihraç edilen teğmenler için "Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ söylemi ile okunan andın içeriği; Anayasa’nın 2. maddesi ile Harp Okulları Kanunu’nun maddeleri dikkate alındığında hukuka aykırılık teşkil etmemiştir” diyerek ihraç kararına şerh koyan Korgeneral Tevfik Algan, görev yeri değiştirilince emekliliğini talep etti.

2004’te kurmay albay, 2013’te tuğgeneral olduktan sonra 2017’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, 2019’da 5. Kolordu Komutanlığı görevlerine getirilen 2020’de Tümgeneral rütbesine, 2024 yılında da Korgeneral rütbesine terfi ettirilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan TSK'dan emekliliğini istedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mevzuattan kaldırılan Subay Andı’nı okudukları iddiası ile beş teğmen ihraç edilmişti. Nefes gazetesinden Tarık Işık’ın haberine göre; karara karşı çıkan diğer üç YDK üyesinin de görev yerinin değiştirildiği iddia edildi.

TSK’da ihraç edilen teğmenlerin avukatlarından Serdar Öztürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan’ın ceza niteliğindeki 'sürgün' sonrası istifa ettiğini açıkladı.

Öztürk, “Algan, sırf siyasi hezeyanlarla ve FETÖ’cülerin kışkırtmalarıyla yapılan bir operasyon sonucu teğmenlerin ihraç edilmemesi için elinden geleni yaptı. Rütbesini önemsemeden şerefiyle Türk ordusundan ayrılmış bir komutan olarak anılacaktır” ifadelerini kullandı.

Teğmenlerin TSK’dan ihracı 4’e karşı 5 oyla alınmıştı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tevfik Algan görev yeri değiştirilerek önce kış tatbikatına gönderildi, daha sonra da 3. Ordu Komutanlığı’nın emrine getirildi. Algan’ın görev yerinin değiştirilmesine tepki göstererek emekliliğini istediği aktarıldı. 9 üyeli YDK’da Korgeneral Algan ile birlikte 4 üye ihraç kararına karşı oy yazdı. Diğer üç üyenin de görev yerlerinin değiştirildiği de öne sürüldü.

Korgeneral Tevfik Algan, 3 üye ile birlikte ihraç kararına şerh düşmüşlerdi. Algan şerhte ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ söylemi ile okunan andın içeriği; Anayasa’nın 2. maddesi ile Harp Okulları Kanunu’nun maddeleri dikkate alındığında hukuka aykırılık teşkil etmemiştir” demişti.

Nefes