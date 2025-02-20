  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Teğmenlere sahip çıkınca görev yeri değiştirilen Korgeneral emekliliğini istedi

Teğmenlere sahip çıkınca görev yeri değiştirilen Korgeneral emekliliğini istedi

Teğmenlere sahip çıkınca görev yeri değiştirilen Korgeneral emekliliğini istedi
Güncelleme:

Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin töreni nedeniyle TSK'dan ihraç edilen teğmenler için "Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ söylemi ile okunan andın içeriği; Anayasa’nın 2. maddesi ile Harp Okulları Kanunu’nun maddeleri dikkate alındığında hukuka aykırılık teşkil etmemiştir” diyerek ihraç kararına şerh koyan Korgeneral Tevfik Algan, görev yeri değiştirilince emekliliğini talep etti.

2004’te kurmay albay, 2013’te tuğgeneral olduktan sonra 2017’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, 2019’da 5. Kolordu Komutanlığı görevlerine getirilen 2020’de Tümgeneral rütbesine, 2024 yılında da Korgeneral rütbesine terfi ettirilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan TSK'dan emekliliğini istedi. 

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mevzuattan kaldırılan Subay Andı’nı okudukları iddiası ile beş teğmen ihraç edilmişti. Nefes gazetesinden Tarık Işık’ın haberine göre; karara karşı çıkan diğer üç YDK üyesinin de görev yerinin değiştirildiği iddia edildi.

TSK’da ihraç edilen teğmenlerin avukatlarından Serdar Öztürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan’ın ceza niteliğindeki 'sürgün' sonrası istifa ettiğini açıkladı.

Öztürk, “Algan, sırf siyasi hezeyanlarla ve FETÖ’cülerin kışkırtmalarıyla yapılan bir operasyon sonucu teğmenlerin ihraç edilmemesi için elinden geleni yaptı. Rütbesini önemsemeden şerefiyle Türk ordusundan ayrılmış bir komutan olarak anılacaktır” ifadelerini kullandı.

Teğmenlerin TSK’dan ihracı 4’e karşı 5 oyla alınmıştı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tevfik Algan görev yeri değiştirilerek önce kış tatbikatına gönderildi, daha sonra da 3. Ordu Komutanlığı’nın emrine getirildi. Algan’ın görev yerinin değiştirilmesine tepki göstererek emekliliğini istediği aktarıldı. 9 üyeli YDK’da Korgeneral Algan ile birlikte 4 üye ihraç kararına karşı oy yazdı. Diğer üç üyenin de görev yerlerinin değiştirildiği de öne sürüldü.

Korgeneral Tevfik Algan, 3 üye ile birlikte ihraç kararına şerh düşmüşlerdi. Algan şerhte ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ söylemi ile okunan andın içeriği; Anayasa’nın 2. maddesi ile Harp Okulları Kanunu’nun maddeleri dikkate alındığında hukuka aykırılık teşkil etmemiştir” demişti.

 

 

Nefes

Etiketler Korgeneral Tevfik Algan Tevfik Algan teğmenler teğmenlerin ihracı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye genelinde eğitim durdu: İşte kart tatili kararı alınan illerimiz Türkiye genelinde eğitim durdu: İşte kart tatili kararı alınan illerimiz Emekli vatandaş hobi ararken bu işi buldu, staja başladı... Emekli vatandaş hobi ararken bu işi buldu, staja başladı... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki ön seçimdeki ilk rakibi belli oldu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki ön seçimdeki ilk rakibi belli oldu Zincir market devi BİM'in yöneticisi suçüstü yakalandı! Zincir market devi BİM'in yöneticisi suçüstü yakalandı! Sahte içki kabusu büyüyor: Ankara'da 61'inci ölüm! Sahte içki kabusu büyüyor: Ankara'da 61'inci ölüm! Mahkeme Gökhan Özoğuz'un cezasını açıkladı Mahkeme Gökhan Özoğuz'un cezasını açıkladı ABD Başkanı Donald Trump kendisini ''kral'' ilan etti ABD Başkanı Donald Trump kendisini ''kral'' ilan etti Gece yarısı duvarları çatlayan 7 katlı bina boşaltıldı! Gece yarısı duvarları çatlayan 7 katlı bina boşaltıldı! ''Yılın En Başarılı Bürokratı'' Tamer Karadağlı seçildi ''Yılın En Başarılı Bürokratı'' Tamer Karadağlı seçildi RTÜK'ten 7 kanala yayın ihlali cezası RTÜK'ten 7 kanala yayın ihlali cezası
Çağlayan Adliyesi'nde keşif yapan 2 şüpheli tutuklandı Çağlayan Adliyesi'nde keşif yapan 2 şüpheli tutuklandı Darbettiği eşini hastaneye götüren ambulansı takip edip, durdurmaya çalıştı Darbettiği eşini hastaneye götüren ambulansı takip edip, durdurmaya çalıştı Alkollü sürücü, bindirildiği ekip otosunda silahla kendini vurdu Alkollü sürücü, bindirildiği ekip otosunda silahla kendini vurdu İstanbul'da görülen pembe bulutların nedeni ortaya çıktı İstanbul'da görülen pembe bulutların nedeni ortaya çıktı Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya çıkan son 4 takım da belli oldu Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya çıkan son 4 takım da belli oldu Apple'ın ''yeni oyuncağı'' iPhone 16E'nin fiyatı belli oldu Apple'ın ''yeni oyuncağı'' iPhone 16E'nin fiyatı belli oldu 14 Şubat ilanı nedeniyle ev hapsi verilen Merve Taşkın'dan elektronik kelepçe paylaşımı 14 Şubat ilanı nedeniyle ev hapsi verilen Merve Taşkın'dan elektronik kelepçe paylaşımı Başıboş köpeklerden kaçmak için sığındığı markette darbedilip bıçaklandı! Başıboş köpeklerden kaçmak için sığındığı markette darbedilip bıçaklandı! Soğuk ve kar yağışı ne kadar daha sürecek ? Soğuk ve kar yağışı ne kadar daha sürecek ?