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Teğmenlerin mezuniyetinde ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı

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Kara Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerin ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' şeklinde slogan attığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

FETÖ’nün Balyoz kumpası nedeniyle 1300 gün hapis yatan Emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel, Kara Harp Okulu'ndan yeni mezun olan teğmenlerin görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı. Tören sırasında teğmenlerin kılıçlarını çekerek "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atması, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Önsel, paylaştığı görüntülere şu notu ekledi: "Teğmenlerin mezuniyet töreni. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her dem küllerinden yeniden doğuyor. Gözlerim yaşardı! Kim ne yaparsa yapsın, bu çocukların hepsini tarikat ve cemaat bağlantılı gören, gösterenlere güzel bir cevap vermişler! Hepsi Allah'a, vatan da onlara emanet! Bahtları açık olsun!"

Öte yandan teğmenlere yemin ettiren Ebru Eroğlu'nun okulu birincilikle bitirdiği öğrenildi. 

Kara Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerin ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' şeklinde slogan attığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

 

 

Etiketler teğmen mezuniyet mustafa kemal atatürk
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