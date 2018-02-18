ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması
ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması
Askeri araç sele kapıldı: 2 asker kayıp
Askeri araç sele kapıldı: 2 asker kayıp
Adana'daki vahşette flaş gelişme ! Yasaklandı
Adana'daki vahşette flaş gelişme ! Yasaklandı
Advertorial
İlk 2 ay %50 indirim fırsatını kaçırmayın !
İngiltere ikinci isim oldu ! Yargılanacak...
İngiltere ikinci isim oldu ! Yargılanacak...
ABD'ye tepki gösterdi: ''İzin vermeyeceğiz''
ABD'ye tepki gösterdi: ''İzin vermeyeceğiz''
Saldıracaklardı... Teröristlere hava harekatı !
Saldıracaklardı... Teröristlere hava harekatı !
Beyaz Saray'dan ''kimyasal silah'' iddialarına yanıt !
Beyaz Saray'dan ''kimyasal silah'' iddialarına yanıt !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 18 Şubat 2018 14:06

Tehdit savurmuşlardı... Öldürüldü !

Terör örgütü YPG'ye katılan 3 yabancı teröristin öldürüldüğü iddia edildi.

Tehdit savurmuşlardı... Öldürüldü !
A+ A-

Terör örgütü YPG'ye katılan ve 3 hafta önce Afrin'e geçip Türkiye'ye karşı savaşacaklarına dair tehdit videosu paylaşan yabancı teröristlerden 3'ünün öldüğü iddia ediliyor. 3 YPG'li teröristten 2'sinin Afrin, 1'inin Deyrizor'da öldürüldüğü öne sürülüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 30 gündür yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1614'e yükseldi.

Terör örgütü ise Fransa, İspanya ve Hollanda vatandaşı 3 YPG'li teröristin öldüğünü duyurdu. 

Teröristlerden 2'sinin Afrin Cinderes, 1'inin Deyrior'da öldürüldüğü iddia ediliyor. 

Terör örgütüne yakın hesaplar, İspanyol Samuel Prada Leon ve Fransız Olivier Francois Jean Le Clainche’nin Afrin Cinderes’te, Hollandalı  Heeger’in ise 12 Şubat’ta Deyrizor’da öldüğü yönünde paylaşımlar yaptı. 

türkiye , yabancı , terörist , ypg , afrin
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM