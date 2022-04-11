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Tek odalı evde 35 kaçak göçmen yakalandı

Tek odalı evde 35 kaçak göçmen yakalandı

Van'da, tek katlı ve arka tarafına ek kapı girişi olan evde, 35 Afgan kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesi Kevenli Mahallesi'ndeki tek katlı evde kaçak göçmenler olduğu ihbarı aldı.

Özel Harekat ve Göçmen Kaçakçılığı Şubesi ekipleri, 1+1 evde balık istifi kalan Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmeni yakaladı.

Ayrıca organizatör olduğu tespit edilen 1 şüpheli de gözaltına alındı. Aç ve susuz kaldıkları belirtilen göçmenler, emniyete götürüldü.

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İşlemlerinin ardından göçmenlerin Geri Gönderme Merkezi'ne gönderileceği belirtildi. Kaçak göçmenler için evin arka tarafına gizli ek kapı girişi yapıldığı da öğrenildi. 

Etiketler göçmen afgan 35
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