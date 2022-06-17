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Tek taraflı ''kimlikle seyahat'' tepki çekmişti: Dışişleri'nden açıklama

Tek taraflı ''kimlikle seyahat'' tepki çekmişti: Dışişleri'nden açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Norveç vatandaşlarına pasaport muafiyeti iddialarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

ışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt'in Ankara ziyaretinde herhangi bir anlaşma imzalanmadığını, Norveç vatandaşlarının Türkiye'ye şahsi bilgilerinin bulunduğu çipli kimlikle seyahatinin geçici bir süre için geçerli olacağını belirtti.

Sözcü Bilgiç, Norveç vatandaşlarının Türkiye'ye seyahatine ilişkin soruya yazılı cevap verdi.

Türkiye ve Norveç'ten ''kimlikle seyahat'' anlaşması! Ama tek taraflıTürkiye ve Norveç'ten ''kimlikle seyahat'' anlaşması! Ama tek taraflıHaber

MERAKLA BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ
Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt'in bu hafta Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında herhangi bir anlaşma imzalanmadığına vurgu yapan Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada yaşanan çip krizi yüzünden Norveç vatandaşlarının pasaportlarını uzatamamaları nedeniyle ve turizm sektörümüzün talebi üzerine Norveçlilerin bu yıl turizm sezonunda ülkemize gelebilmeleri için geçici olarak bir düzenlemeye gidilecektir. Bu geçici düzenleme çerçevesinde Norveç vatandaşlarına, 6,5 aylık yani geçici bir süre için Türkiye’ye şahsi bilgilerin bulunduğu çipli kimlikle seyahat hakkı tanınacaktır."

Bilgiç, bu sürenin sonunda Norveç vatandaşlarının Türkiye’ye yine sadece pasaportla seyahat edebileceklerini kaydetti. (AA)

Etiketler seyahat kimlik
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