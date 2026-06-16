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''Tek teker'' trafik canavarının şocu pahalıya patladı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde trafikte tek teker üzerinde ilerleyerek akrobatik hareketler yapan N.D.Y. isimli motosiklet sürücüsüne 46 bin TL idari para cezası uygulandı.

Hatay'da trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik asayiş denetimler aralıksız sürüyor. Antakya ilçesinde motosikletiyle akrobatik hareketler yaparak hem kendi canını hem de trafikteki diğer vatandaşların hayatını riske atan sürücü, emniyet güçlerinin sıkı takibi sonucu yakalandı. 

Habibi Neccar kavşağı mevkiinde tek tekerlek üzerinde ilerleyen N.D.Y. isimli motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri çevredeki sürücüler ve vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, sürücüyü Samandağ kavşağında durdurarak gerekli adli ve idari işlemleri başlattı. Emniyet birimlerinden alınan bilgilere göre uygulanan cezai yaptırımlar şu şekilde gerçekleşti:

Sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek şekilde akrobatik hareketler yapan sürücüye toplamda 46 bin TL idari para cezası kesildi.

 Sürücü N.D.Y.'nin sürücü belgesine yasal mevzuat gereği 2 ay süreyle el konuldu.

İhlale karışan motosiklet, gerekli resmi işlemlerin ardından 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

 

İHA

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