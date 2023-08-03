Teke bayi saldırısıyla ilgili yeni gelişme

Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisi baskınıyla ilgili gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan tekel bayisinde Cumartesi günü 00.15 sıralarında meydana gelen saldırıda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre E. hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf E. ise ağır yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler Tarık Ö., Azad Ö. ve Servet Ö. ile onlara yardım ettiği öne sürülen 5 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Tarık Ö., Azad Ö. ve Serhat Ö. savcılık ifadelerinin ardından, "Nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Diğer şüpheliler ise savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edildi. Hakimlikçe 3 şüpheli tutuklanırken 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.