Tekel bayiileri yasaklarda ek çözüm istiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, alkollü içecek satan Tekel bayilerinin diğer esnaf ile birlikte saat 20.00’de dükkânlarını kapatmalarının haksız faaliyet kısıtlaması getirerek, “Yasağının en azından 24.00’e çekilmesi ve evlere teslim yönteminin önünün açılması gerekiyor” açıklamasında bulundu.

On binlerce kişi işsiz kalabilir

Tekel bayiilerin diğer işletmeler gibi 20.00'da kapatılmasına ilişkin yazılı bir açıklamada bulunan Veli Ağbaba, koronavirüsle mücadeleyi fırsat bilerek kaçak satış yapanların tekel bayilere yönelik haksız faaliyet kısıtlaması oluşturduğunu söyledi. Ağababa, "Alkol satış yasağı şimdi saat 20.00’a fiili olarak çekilmiştir. Salgınla tekel bayilerinin 20.00’de dükkân kapatmasının ne ilgisi olduğunu kimse anlayabilmiş değil. Bu kısıtlama kararıyla on binlerce bayi kepenk kapatabilir; on binlerce kişi işsiz kalabilir" ifadelerini kullandı.

'Evlere teslim' çözümü

Satış yasağının en azından 24.00’e çekilmesi ve evlere teslim yönteminin önünün açılması gerektiğine dikkat çeken Ağababa'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: Bugüne kadar alınan yasaklar, alkol tüketimini engellemediği gibi sahte alkol kullanımının da önünü açmıştır. Bir yandan yüzde 270’e varan vergiler, öte yandan saat kısıtlamaları şimdi de 20.00 fiili yasaklamayla birlikte insanlar sahte alkole adeta teşvik edilmektedir.