Tekel bayileri başkanı Özgür Aybaş'a ''alkol paylaşımı'' cezası

Sosyal medyadan yaptığı "alkole zam", "sigaraya zam" paylaşımlarıyla dikkat çeken Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'a sosyal medyada yayınladığı fotoğrafta markaların göründüğü gerekçesiyle ceza kesildi.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'a, alkollü içkilere zamları markalara göre duyurması ve sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafta bira markasının görünmesi gerekçesiyle ceza kesildi. Aybaş gelen sigara ve alkol zamlarını Twitter hesabından duyuruyordu.

Özgür Aybaş, zamları olduğu gibi cezayı da sosyal medya hesabından duyurdu.

Aybaş’ın 31 Temmuz'da Twitter’dan “Köyde erken kalkıyor insan, sabah birası candır” notuyla paylaştığı alkollü fotoğraf 9 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikâyet edildi. Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tütün ve Alkol İdaresi Başkanlığı, fotoğraf ve zam duyurularını gerekçe göstererek Aybaş’a tebligat gönderdi.

Başkanlık, Aybaş’ın ‘Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü’ hakkındaki kanunu ve ‘Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar’ hakkındaki yönetmeliği ihlal ettiği belirtildi.

Özgür Aybaş, tebligatı Twitter'dan şu notla paylaştı:

"TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’ndan biraz önce Tebligat geldi Tütün ve Alkollü içkiler fiyat paylaşımı son tüketici ile paylaşım yapmanın yasak olduğu gerekçesi ile reklam yaptığım kanaati oluştuğundan 50 bin TL ile 250 bin TL arası idari para cezası kesilecek. Cimere şikâyet nedir la İçki içerken bardağın üzerinde içki firmasının ismi logosu olması dahi ceza gelen tebligatta ekte sunulmuştur."