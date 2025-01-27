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Tekirdağ'da avlanan 250 kiloluk canavar avcıları bile şaşırttı

Tekirdağ'da avlanan 250 kiloluk canavar avcıları bile şaşırttı
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde avcıların avladığı 250 kilogramlık dev yaban domuzu görenleri şaşırttı.

Hayrabolu ilçesinde avcılar, av köpekleri ile kovalamaca sonunda yaklaşık 250 kilogramlık yaban domuzu avladı. Avladıkları dev domuzun bugüne kadar yörede avlanan en büyük domuz olduğunu ifade eden avcı, "Arkadaşlarımla avladığımız dev domuzun büyüklüğünü görünce çok şaşırdık. İlk defa bu kadar büyük bir domuz gördük. Yaklaşık 250 kilogram olan domuzun diş uzunluğu ise 20 santimetreydi" dedi. Avcılar, avladıkları dev domuzun önünde fotoğraf çektirdi.

İHA

Etiketler  Tekirdağ avcı yaban domuzu
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