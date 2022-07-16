Tekirdağ'da kaybolan genci 400 kişi arıyor

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 12 Temmuz'da kaybolan 20 yaşındaki genç için 400 kişilik ekip seferber oldu.

İstanbul'da oturan Şehmus E., Kurban Bayramı'nın son günü 12 Temmuz'da, ailesi ile Tekirdağ'ın Saray ilçesine gitti.

Piknik sırasında ailesinin yanından ayrıldıktan sonra gençten bir daha haber alınamadı.

Aile, E.’yi bulamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma, polis, AFAD ve AKUT ekibi arama çalışması başlattı.

Çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve gönüllülerden oluşan ekip destek veriyor.

CEP TELEFONU VE BIÇAK BULUNDU

İz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda gencin bıçağı ve cep telefonu kaybolduğu noktaya 1 kilometre mesafede bulundu.



GÖRGÜ TANIĞINDAN SU İSTEMİŞ

Kayıp haberlerinin ardından bir görgü tanığının jandarmayı arayıp Şehmus E.’yi 12 Temmuz’da ormanda gördüğünü söylediği belirtildi. Görgü tanığı verdiği bilgide, "Ormanlık alandan bölgedeki koya giderken bir ara mola verdik. Ormanlık alandan ses gelmesi üzerine o bölgeye gittiğimizde bir kişiyi gördük ve bizden su istedi. Ancak yanımızda su olmaması üzerine kendisine su veremedik ve kayboldu ise gideceği yere götürebileceğimizi söyledik. Ancak kendisi kaybolmadığını ve bölgeyi bildiğini söyleyince yanından ayrıldık" ifadelerini kullandı.

DHA