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Tekirdağ’da korkunç kaza: 14 asker yaralı

Tekirdağ’da korkunç kaza: 14 asker yaralı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde askeri personel taşıyan servis ile otomobil çarpıştı. Kazada 14 askeri personel yaralandı.

Kaza, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Tekirdağ-Malkara yolu Beşiktepe kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Beşiktepe Kışlası’ndan mesai bitiminden çıkan askeri personeli taşıyan M.C. idaresindeki askeri servis aracı, kışladan çıkıp Beşiktepe Kavşağından Süleymanpaşa ilçesine dönüşe geçtiği sırada, Süleymanpaşa istikametinden gelerek kavşağa giren D.A. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

14 ASKER YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle askeri personel taşıyan araçta bulunan 14 asker yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza alanına gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, yaralıları Tekirdağ’daki çeşitli hastaneye sevk etti.

Bölgeye gelen jandarma ve polis ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. Yaralı askerler hastanede tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler personel askeri personel
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