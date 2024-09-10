Tekirdağ'da korkunç olay: 2 yaşındaki bebek yoğun bakımda
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Tekirdağ'da gece saatlerinde hastaneye getirilen 2 yaşındaki bebeğin dövüldüğü ve beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Bebeğin yoğun bakımda yaşam mücadelesi devam ediyor.
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, dövüldüğü iddia edilen ve beyin ameliyatı geçiren 2 yaşındaki kız bebeğin hayati tehlikesi sürüyor.
S.Y. bebek, dün gece rahatsızlandığı belirtilerek, yakınları tarafından Malkara Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Hastanedeki muayene sırasında vücudunda dayak izlerine rastlanan bebek, beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
AA
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