Tekirdağ'da sapık alarmı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde market çalışanı iki kadını iş çıkışında tacizettiği öne sürülen Ahmet D. (28) giydiği kısa pantolondan teşhis edilerek yakalandı. Demiray, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ Ergene'nin Ulaş Mahallesi'nde bir markette çalışan R.Ö. ve S.Ç. isimli kadınlar, iş çıkışında evlerine giderken, iddiaya göre yanlarına yaklaşan Ahmet D.'nin elle tacizine uğradı.

Kadınların çığlık atmaları üzerine çevredeki vatandaşların geldiğini gören şüpheli kaçarken, durum jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada tacizde bulunduğu iddia edilen Ahmet D.'yi yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu yapılan Ahmet D'yi kadınlar giydiği kısa pantolondan teşhis etti. Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtilen Ahmet D., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.