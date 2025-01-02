Tekne alabora oldu, 1 kişi hipotermi yüzünden hayatını kaybetti

Denizli’de arkadaşlarıyla avlanmak için gölete açılan bir kişi tekne alabora olunca gölete düşerek buz gibi suda hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti.

Denizli’de balık avlamak için baraj göledine giden arkadaş grubunun içerisinde olduğu tekne alabora oldu. Gölete düşen bir kişi yüzerek kıyıya çıkmasına rağmen hipotermi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Olay, Tavas ilçesi Karahisar Mahallesi’nde bulunan Yenidere Baraj Göleti’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; A.D. (52), arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak amacıyla baraj göledine gitti. Sabaha karşı grubun içerisinde bulunduğu tekne alabora oldu. Tekne içerisindekiler düştükleri göletten kıyaya yüzerek ulaştı.

A.D. ise karaya ulaşmasına rağmen hipotermi geçirmesi nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri A.D.’ın yaşamını yitirdiğin, belirlerken, diğer kişileri ise ambulansla hastanelere sevk etti.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen A.D.’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsinin ardından A.D.’ın cenazesinin memleketi Çivril’in Sundurlu Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA