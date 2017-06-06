İşte Türkiye'de 2017'nin en çok satan otomobil modelleri
İşte Türkiye'de 2017'nin en çok satan otomobil modelleri
TEM'de zincirleme kaza ! Edirne istikameti kapandı
TEM'de zincirleme kaza ! Edirne istikameti kapandı
Herkes merak ediyordu... Trump'tan Katar açıklaması
Herkes merak ediyordu... Trump'tan Katar açıklaması
Tekne kazasında yaralanan taraftardan kötü haber
Tekne kazasında yaralanan taraftardan kötü haber
İstanbul'da toplu ulaşım 4 gün boyunca ücretsiz olacak
İstanbul'da toplu ulaşım 4 gün boyunca ücretsiz olacak
Kılıçdaroğlu'ndan Katar krizi için çarpıcı açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan Katar krizi için çarpıcı açıklama
Rus jetleri ile Amerikan uçağı burun buruna geldi !
Rus jetleri ile Amerikan uçağı burun buruna geldi !
Öğretmenlere büyük operasyon ! Gözaltı sayısı artıyor
Öğretmenlere büyük operasyon ! Gözaltı sayısı artıyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 06 Haziran 2017 15:06

Tekne kazasında yaralanan taraftardan kötü haber

Beşiktaş'ın İstanbul Boğazı'ndaki şampiyonluk kutlamaları sırasında tekne kazasında feci şekilde yaralanan Samet Bakan’ın sağ bacağını kaybettiği öğrenildi.

A+ A-

Tekne kazasında iki bacağından yaralanan Samet Bakan bu sabah sağ bacağının durumunun kötüye gitmesi sonucunda ikinci kez ameliyata alındı.

Bakan’ın sağ bacağının dizden aşağısı kesildi. Ağabey Ahmet Bakan yaptığı açıklamada "Sağ bacağında sıkıntı vardı. Sağ bacağını maalesef diz altından aldılar. Yoğun bakımdan çıktı, doktorlar dahi iyi olduğunu belirtti. Pazar sabahı itibariyle hayati tehlikesi kalkmıştı" dedi.

Ağabey Bakan, olay sırasında kardeşinin bacaklarını tekneden sarkıtmadığını belirtirken "Bacaklarını dışarıya sarkıtmıyordu zaten videolarda da belli. Benim kardeşim o gün niyetliydi, orucundaydı. Tamamen kötü şans ve kader" diye konuştu..

Öte yandan Bakan’ın eşi Deniz Bakan ve yakınlarının hastanede bekleyişi sürüyor.

istanbul boğazı , samet bakan , beşiktaş , ahmet bakan , tekne