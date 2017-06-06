Tekne kazasında yaralanan taraftardan kötü haber

Tekne kazasında iki bacağından yaralanan Samet Bakan bu sabah sağ bacağının durumunun kötüye gitmesi sonucunda ikinci kez ameliyata alındı.

Bakan’ın sağ bacağının dizden aşağısı kesildi. Ağabey Ahmet Bakan yaptığı açıklamada "Sağ bacağında sıkıntı vardı. Sağ bacağını maalesef diz altından aldılar. Yoğun bakımdan çıktı, doktorlar dahi iyi olduğunu belirtti. Pazar sabahı itibariyle hayati tehlikesi kalkmıştı" dedi.

Ağabey Bakan, olay sırasında kardeşinin bacaklarını tekneden sarkıtmadığını belirtirken "Bacaklarını dışarıya sarkıtmıyordu zaten videolarda da belli. Benim kardeşim o gün niyetliydi, orucundaydı. Tamamen kötü şans ve kader" diye konuştu..

Öte yandan Bakan’ın eşi Deniz Bakan ve yakınlarının hastanede bekleyişi sürüyor.