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  3. 21 Ağustos 2020 19:28

Tekstil fabrikasında koronavirüs şoku! Kapatıldı

Zonguldak’ta tekstil fabrikasında çalışanlar karantinaya alındı. 155 işçiden 43 kişide koronavirüs tespit edilen fabrikada üretim durdu.

Tekstil fabrikasında koronavirüs şoku! Kapatıldı
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Çınartepe Mahallesi Baştarla Sokak'ta bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerden bazıları koronavirüs belirtileri üzerine hastaneye başvurdu. Testleri pozitif çıkan işçiler karantinaya alındı. Filyasyon çalışması yapılırken belirti görülen işçilere de test uygulandı.

43 İŞÇİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Toplamda 155 işçinin çalıştığı tekstil fabrikasında testi pozitif çıkan 43 işçinin yanı sıra diğer işçiler de karantinaya alınırken, fabrikada üretim durarak kapatıldı. 

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fabrika , korona , koronavirüs
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