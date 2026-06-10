Telefon dolandırıcıların yeni yöntemi de bu oldu: ''Alo sizi noterden arıyorum...''

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Onur Kurulu ve İstanbul Noter Odası Başkanı Nuran Kızılder, kendilerini noter olarak tanıtarak vatandaşlardan araç satışı için kapora talep eden telefon dolandırıcılarına karşı uyarıda bulundu. Noterliklerin hiçbir işlem sahibini arayarak ücret istemeyeceğini belirten Kızıldere, "Güvenli kaparo sistemi" adı altındaki asılsız taleplere itibar edilmemesini vurguladı.

Telefon dolandırıcıları, vatandaşları tuzağa düşürmek için her geçen gün yeni ve akılalmaz yöntemler geliştirmeye devam ediyor.

Son günlerde, kendilerini "noter" olarak tanıtıp sahte araç alım-satım işlemleri üzerinden kapora talep eden şebekelerin ortaya çıkması üzerine resmi makamlardan kritik bir uyarı geldi.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Onur Kurulu ve İstanbul Noter Odası Başkanı Nuran Kızıldere, kurumun köklü güvenilirliğini hedef alan bu yeni tuzağa karşı kamuoyunu aydınlatan bir açıklama yayımladı.

"Noter Sizi Arayıp Kapora İstemez"

Dolandırıcıların, noterliklerin unvanını ve toplum nezdindeki saygınlığını kullanarak vatandaşları farklı telefon numaralarından aradığı tespit edildi. Nuran Kızıldere'nin açıklamalarına yansıyan ve vatandaşların kesinlikle dikkat etmesi gereken kritik dolandırıcılık adımları şu şekilde işliyor:

Gerçeğe Aykırı Beyanlar: Şüpheliler, aradıkları kişilere devam eden bir noterlik işlemi (özellikle araç satışı) olduğunu söyleyerek aciliyet hissi ve kafa karışıklığı yaratıyor.

Sahte 'Güvenli Kaparo' Sistemi: Vatandaşlara sözde bir "güvenli kaparo sistemi"nden bahsedilerek, işlemlerin tamamlanması için hemen para transferi yapmaları isteniyor.

Kurumsal İşleyişin Gerçeği: Başkan Kızıldere, noterliklerin hiçbir şekilde işlem sahiplerini telefonla arayarak ücret veya kapora talep etmeyeceğinin altını net bir şekilde çiziyor. Resmi noterlik işleyişinde, telefonda kapora tahsilatı gibi bir uygulama kesinlikle bulunmuyor.

Hukuka sadakat, tarafsızlık ve güveni esas alan köklü bir kurum olan noterliklerin adını kullanarak yapılan bu aramaların tamamen dolandırıcıların fiili olduğunu belirten Kızıldere, vatandaşları bu tür asılsız taleplere itibar etmemeleri konusunda uyardı.

İşte Kızıldere'nin açıklaması:

Son günlerde, Noterliklerin unvanları kullanılarak farklı telefon numaraları üzerinden vatandaşlarımız aranılarak gerçeğe aykırı beyanlarda bulunulduğu ve noterlik işlemi (araç satışı) yapıldığı gerekçesiyle kapora talep edildiği ve bu suretle dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu anlaşılmaktadır.

Öncelikle, Noterliklerin adı ve unvanı kullanılarak ücret veya kapora talep edilmesinin Noterlikler ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Noterlikler tarafından hiçbir işlem sahibi aranılmaz ve kaparo talep edilmez. Noterliklerde güvenli kaparo sistemi adı altında bir uygulama yoktur. Bu şekilde yapılan bir arama dolandırıcıların fiilidir ve aranılan vatandaşlarımız dolandırıcılık fiilinin mağduru olabileceklerdir.

Gerçeğe aykırı beyanlarla, vatandaşların yanıltılmasına ve bu itibarla; dolandırıcılık girişiminde bulunulmasına yönelik fiillerin, Noterlik kurumunun toplum nezdindeki güvenilirliğini ve saygınlığını kullandığı ve hedef aldığı da izahtan varestedir.

Noterlik kurumu, hukuka sadakati, tarafsızlığı ve güveni esas alan köklü bir müessesedir.

Bu itibarla, hukuki güvenlik ilkeleri çerçevesinde kamu hizmeti ifa eden Noterlerin ve Noterlik kurumunun toplum nezdindeki saygınlığını zedelemeye yönelik olan eylemlere itibar edilmemesi hususunu kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

Serhan Işılay / Haber3com