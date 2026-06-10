  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Telefon dolandırıcıların yeni yöntemi de bu oldu: ''Alo sizi noterden arıyorum...''

Telefon dolandırıcıların yeni yöntemi de bu oldu: ''Alo sizi noterden arıyorum...''

Telefon dolandırıcıların yeni yöntemi de bu oldu: ''Alo sizi noterden arıyorum...''
Güncelleme:

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Onur Kurulu ve İstanbul Noter Odası Başkanı Nuran Kızılder, kendilerini noter olarak tanıtarak vatandaşlardan araç satışı için kapora talep eden telefon dolandırıcılarına karşı uyarıda bulundu. Noterliklerin hiçbir işlem sahibini arayarak ücret istemeyeceğini belirten Kızıldere, "Güvenli kaparo sistemi" adı altındaki asılsız taleplere itibar edilmemesini vurguladı.

Telefon dolandırıcıları, vatandaşları tuzağa düşürmek için her geçen gün yeni ve akılalmaz yöntemler geliştirmeye devam ediyor.

Son günlerde, kendilerini "noter" olarak tanıtıp sahte araç alım-satım işlemleri üzerinden kapora talep eden şebekelerin ortaya çıkması üzerine resmi makamlardan kritik bir uyarı geldi.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Onur Kurulu ve İstanbul Noter Odası Başkanı Nuran Kızıldere, kurumun köklü güvenilirliğini hedef alan bu yeni tuzağa karşı kamuoyunu aydınlatan bir açıklama yayımladı.

"Noter Sizi Arayıp Kapora İstemez"

Dolandırıcıların, noterliklerin unvanını ve toplum nezdindeki saygınlığını kullanarak vatandaşları farklı telefon numaralarından aradığı tespit edildi. Nuran Kızıldere'nin açıklamalarına yansıyan ve vatandaşların kesinlikle dikkat etmesi gereken kritik dolandırıcılık adımları şu şekilde işliyor:

Gerçeğe Aykırı Beyanlar: Şüpheliler, aradıkları kişilere devam eden bir noterlik işlemi (özellikle araç satışı) olduğunu söyleyerek aciliyet hissi ve kafa karışıklığı yaratıyor.

Sahte 'Güvenli Kaparo' Sistemi: Vatandaşlara sözde bir "güvenli kaparo sistemi"nden bahsedilerek, işlemlerin tamamlanması için hemen para transferi yapmaları isteniyor.

Kurumsal İşleyişin Gerçeği: Başkan Kızıldere, noterliklerin hiçbir şekilde işlem sahiplerini telefonla arayarak ücret veya kapora talep etmeyeceğinin altını net bir şekilde çiziyor. Resmi noterlik işleyişinde, telefonda kapora tahsilatı gibi bir uygulama kesinlikle bulunmuyor.

Hukuka sadakat, tarafsızlık ve güveni esas alan köklü bir kurum olan noterliklerin adını kullanarak yapılan bu aramaların tamamen dolandırıcıların fiili olduğunu belirten Kızıldere, vatandaşları bu tür asılsız taleplere itibar etmemeleri konusunda uyardı. 

 

İşte Kızıldere'nin açıklaması:

Son günlerde, Noterliklerin unvanları kullanılarak farklı telefon numaraları üzerinden  vatandaşlarımız aranılarak gerçeğe aykırı beyanlarda bulunulduğu ve noterlik işlemi (araç satışı) yapıldığı gerekçesiyle kapora talep edildiği ve bu suretle dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu anlaşılmaktadır.

Öncelikle, Noterliklerin adı ve unvanı kullanılarak ücret veya kapora talep edilmesinin Noterlikler ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Noterlikler tarafından hiçbir işlem sahibi aranılmaz ve kaparo talep edilmez. Noterliklerde güvenli kaparo sistemi adı altında bir uygulama yoktur. Bu şekilde yapılan bir arama dolandırıcıların fiilidir ve aranılan vatandaşlarımız dolandırıcılık fiilinin mağduru olabileceklerdir.

Gerçeğe aykırı beyanlarla, vatandaşların yanıltılmasına ve bu itibarla; dolandırıcılık girişiminde bulunulmasına yönelik fiillerin, Noterlik kurumunun toplum nezdindeki güvenilirliğini ve saygınlığını kullandığı ve hedef aldığı da izahtan varestedir.

Noterlik kurumu, hukuka sadakati, tarafsızlığı ve güveni esas alan köklü bir müessesedir.
Bu itibarla, hukuki güvenlik ilkeleri çerçevesinde kamu hizmeti ifa eden Noterlerin ve  Noterlik kurumunun toplum nezdindeki saygınlığını zedelemeye yönelik olan eylemlere itibar edilmemesi hususunu kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

Serhan Işılay / Haber3com

Bu Haberleri Kaçırma...

İstanbul'u terk edenler kervanına o da katıldı... Organik tarım ve çiftçiliğe başladı
İstanbul'u terk edenler kervanına o da katıldı... Organik tarım ve çiftçiliğe başladı
Eda Taşpınar tangasıyla ''bikini izi sevmem'' dedi sosyal medya yıkıldı
Eda Taşpınar tangasıyla ''bikini izi sevmem'' dedi sosyal medya yıkıldı
Ekranların güzel oyuncusu ''evet'' dedi, nikah için geri sayım başladı
Ekranların güzel oyuncusu ''evet'' dedi, nikah için geri sayım başladı
Togg'dan Haziran sürprizi: T10X ve T10F için 0 faiz ve peşinatsız kampanya başladı!
Togg'dan Haziran sürprizi: T10X ve T10F için 0 faiz ve peşinatsız kampanya başladı!
Yaptığı çılgınlık pahalıya patladı! Evini satıp altın alan vatandaşın zararı dudak uçuklattı
Yaptığı çılgınlık pahalıya patladı! Evini satıp altın alan vatandaşın zararı dudak uçuklattı
Öğretmenlikten patronluğa, patronluktan sokaklara, sokaklardan trenlere...
Öğretmenlikten patronluğa, patronluktan sokaklara, sokaklardan trenlere...
Eşinin cesedini 15 parçaya bölen kadının yaptıkları kan dondurdu!
Eşinin cesedini 15 parçaya bölen kadının yaptıkları kan dondurdu!
Bedri Usta, kendisini fırçalayan Mehmet Şef'e verdiği yanıtla herkesi güldürdü!
Bedri Usta, kendisini fırçalayan Mehmet Şef'e verdiği yanıtla herkesi güldürdü!
Etiketler yeni dolandırıcılık yöntemi sahte noter dolandırıcılığı noter dolandırıcılığı noter dolandırıcılık Nuran Kızıldere İstanbul Noter Odası TÜDER araç satışı kaporası telefon dolandırıcıları asayiş tüketici uyarıları noter kapora dolandırıcılığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ekranların güzel oyuncusu ''evet'' dedi, nikah için geri sayım başladı Ekranların güzel oyuncusu ''evet'' dedi, nikah için geri sayım başladı TBMM'de dengeleri değiştirecek İddia: ''Çok sayıda milletvekili istifa hazırlığında'' TBMM'de dengeleri değiştirecek İddia: ''Çok sayıda milletvekili istifa hazırlığında'' İYİ Parti'nin kurucularındandı... Bir vekil daha AK Parti'ye geçti! İYİ Parti'nin kurucularındandı... Bir vekil daha AK Parti'ye geçti! Togg'dan Haziran sürprizi: T10X ve T10F için 0 faiz ve peşinatsız kampanya başladı! Togg'dan Haziran sürprizi: T10X ve T10F için 0 faiz ve peşinatsız kampanya başladı! İstanbul'u terk edenler kervanına o da katıldı... Organik tarım ve çiftçiliğe başladı İstanbul'u terk edenler kervanına o da katıldı... Organik tarım ve çiftçiliğe başladı Eda Taşpınar tangasıyla ''bikini izi sevmem'' dedi sosyal medya yıkıldı Eda Taşpınar tangasıyla ''bikini izi sevmem'' dedi sosyal medya yıkıldı Netanyahu'dan Erdoğan'a küstah sözler! Ankara'dan tepkiler çığ gibi Netanyahu'dan Erdoğan'a küstah sözler! Ankara'dan tepkiler çığ gibi Hava durumu raporu değişti: Sağanak yağışlar tüm yurdu saracak! Hava durumu raporu değişti: Sağanak yağışlar tüm yurdu saracak! Yaptığı çılgınlık pahalıya patladı! Evini satıp altın alan vatandaşın zararı dudak uçuklattı Yaptığı çılgınlık pahalıya patladı! Evini satıp altın alan vatandaşın zararı dudak uçuklattı Bedri Usta, kendisini fırçalayan Mehmet Şef'e verdiği yanıtla herkesi güldürdü! Bedri Usta, kendisini fırçalayan Mehmet Şef'e verdiği yanıtla herkesi güldürdü!
Eşini öldüren kadının mahkemede anlattıkları kan dondurdu Eşini öldüren kadının mahkemede anlattıkları kan dondurdu Rafet El Roman'a miras kalan ev herkesi şaşırttı Rafet El Roman'a miras kalan ev herkesi şaşırttı İŞKUR 900 bin açık iş ilanını duyurdu: İşte en çok personel aranan sektörler İŞKUR 900 bin açık iş ilanını duyurdu: İşte en çok personel aranan sektörler Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı Eşinin cesedini 15 parçaya bölen kadının yaptıkları kan dondurdu! Eşinin cesedini 15 parçaya bölen kadının yaptıkları kan dondurdu! CHP'de ''arınma'' operasyonu: 9 milletvekili disipline sevk edildi CHP'de ''arınma'' operasyonu: 9 milletvekili disipline sevk edildi Bir mutlak butlan ve Kılıçdaroğlu mu, Özel mi anketi daha... Bu anket sonuçları çok konuşulacak! Bir mutlak butlan ve Kılıçdaroğlu mu, Özel mi anketi daha... Bu anket sonuçları çok konuşulacak! Uzak Şehir setinde başlayan aşk Ege sahillerine taşındı... Uzak Şehir setinde başlayan aşk Ege sahillerine taşındı... En düşük emekli maaşına düzenleme hazırlıkları başladı En düşük emekli maaşına düzenleme hazırlıkları başladı