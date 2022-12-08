Televizyon Keyfinize Şıklık Katacak Tv Ünitesi Modelleri

Lupo Home, şıklık bakımından modern bir anlayışa sahip olan konforun ön planda olduğu bir mobilya firmasıdır.

Birden fazla mobilya modelinin yanı sıra, iç mimarlık hizmeti ile de sizlere hizmet veren Lupo home, hayallerinizdeki ev dekorasyonunu sizlere sunmaktadır.

Koltuk takımından yatak odası takımına, yemek odasından tv ünitesi modellerine kadar aklınıza gelecek tüm mobilya modelleri ve dekorasyon ürünlerini birinci sınıf malzemelerle üretecek olan Lupo Home, aynı zamanda da mimari tasarımlarını özel olarak hazırlanmaktadır.

Tv Ünitesi Modellerinde Farklı Tasarım Örnekleri



Tv ünitesi dendiği zaman ilk akla gelen standart tv ünitesi modelleri ve tv sehpası modellerinin haricinde daha farklı tasarımlara sahip olan modellerin tasarımcısı olan Lupo Home, farklı konfor alanlarında farklı mobilya modelleri üretme konusunda ülkenin bilinen en önemli mobilya markasıdır.



Özellikle televizyonun hayatımıza hızlı girişi ile birlikte mobilya alanında da hayatımıza hızlı bir giriş yapan tv ünitesi modellerinde birbirinden farklı tasarımları ile ön plana çıkan Lupo Home; şömineli tv ünitesi, ahşap tv ünitesi gibi birçok farklı hayatımıza katmıştır.

Şömineli tv ünitesi

Özel üretim şömineli tv ünitesi modelleri, Lupo Home tarafından özel olarak tasarlanarak üretilmektedir.



Kişilere özel olarak üretilen şömineli tv ünitesi modelleri; dilerseniz elektrikli şömine kullanılarak dilerseniz de şömine efekti verilerek hazırlanan mekanizmalarla üretilebilmektedir.



Masko’da bulunan Lupo Home mağazasını ziyaret ederek şömineli tv ünitesi ve bunun yanı sıra diğer tüm tv ünitesi modellerini daha yakından inceleme fırsatı yakalayabilir ve aynı zamanda da iç mimarlar ile görüşerek size özel üretimin hangi aşamalardan sonra gerçekleşeceğini ve süreçleri daha detaylı bi şekilde öğrenebilirsiniz.