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Televizyondaki alevleri gerçek sanınca....

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, televizyondaki şömine görüntüsünü görünce yangın çıktığını zanneden yaşlı kadının ihbarı, ekipleri harekete geçirdi.

Olay, Ereğli Bağlık Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Servisi arayan bir kişi, karşı dairedeki evde yangın çıktığı ihbarında bulundu. Yaşlı kadının verdiği adrese itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede gelen ekipler, evde bulunan televizyondaki şömine görüntüsünü gören yaşlı kadının, yangın çıktığını zannettiğini tespit etti. Ev sahibi O.K., televizyonda açtığı müzik kanalının şömine görüntüsünün yanlış anlaşılmaya neden olmuş olabileceğini söyledi. Ekipler, tutanak tuttuktan sonra bölgeden ayrıldı.

Etiketler televizyon şömine ekran şömine görüntüsü yangın
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