Telgraf Çiçeği Nasıl Bakılır? Nasıl Yetiştirilir? Nasıl Çoğaltılır?

Telgraf çiçeği mor renkli yaprakları ile dikkat çeker. Yeşil ve beyaz renklerin iç içe olduğu telgraf çiçeği çeşitleri de vardır.

Dalları sarkan ve her dalı saran oval şeklinde yaprakları ile mekanlara renk katan telgraf çiçeği, iç mekan bitkisidir. Sıcaklığın 8 derecenin altına düşmediği ortamlarda kolaylıkla yetiştirilebilen telgraf çiçeğinin sarkmış dalları üzerinde yenilenerek çoğalan yaprakları yeşil, mor veya beyaz renkte olabilir.

Telgraf Çiçeğinin Kökeni

Pembe, mor ve yeşil alacalı rengi ile ilgi çeken telgraf çiçeği, iç mekanlarda sıkça tercih edilir. Telgraf çiçeğinin kökeni Güney Amerika’ya dayanır.

Telgraf Çiçeğinin Latincesi

Telgraf çiçeği Latincede Tradescantia Occidentalis olarak bilinir. İç mekan süs bitkileri arasında yer alan telgraf çiçeği, eşsiz bir güzelliğe sahiptir.

Telgraf Çiçeğinin Hikayesi

Telgraf çiçeği anlamı kara sevdadır. Uzun ve sarkan dallarından dolayı halk arasında telgraf çiçeği kara sevda çiçeği olarak anılır. Telgraf çiçeği hikayesi eski dönemlerde çiçeğin yapraklarının insan ellerine benzemesine dayanır. Elleri ile sevdiğini arayan ve uzayan bitkinin sarkması, kara sevda telgraf çiçeği için önemli bir hikaye olmuştur. Kara sevda çiçeği denilmesinin sebebini anladık. Peki, telgraf çiçeği neden deniyor? Telgraf sisteminin geçmiş zamanlardaki en hızlı iletişim yöntemi olduğu için çiçek bu isimle adlandırılır.

Telgraf Çiçeği Bakımı

Telgraf çiçeği bakımı için Nisan aylarında toprak değişimi ile gübreleme çok önemlidir. Bitkinin dalları kullanılarak çoğaltılması ve sürgünlerini yenilemesi için budanır. Çiçeğin bakımı ilkbaharda yapılır. Saksı değiştirilerek büyük bir saksıya dikilir.

Telgraf Çiçeğinin Özellikleri

Telgraf çiçeğinin yaprakları birçok rengi bir araya toplar. Çiçeğin bazı çeşitlerinde düz renk mor vardır. Telgraf çiçeğinin dalları bitki büyüdükçe saksıdan aşağı sarkar. Bu durum ile eşsiz bir görüntü ortaya çıkar. Telgraf çiçeğinin yaprak yağısı oval ve küçüktür. Yaprakları dökülmez. Telgraf çiçeğinin çoğaltılması sürgünleri ile kolayca olur.

Telgraf çiçeğinin yapraklarının üst kısmı yeşil olabilir. Bu çiçeğin renkleri çeşitlerine göre değişiklik gösterebilir. Çift taraflı görünüm sağlayan bu çiçek, ışık alan mekanlarda güzelleşerek büyür. Telgraf çiçeği 8 ile 9 derece arasında bir sıcaklıkta güzelce yetişir. Çiçeğin asılması da yapraklarının aşağı doğru sarkmasını sağladığı için önerilir.

Kışın soğuktan etkilenmemesi için budama tavsiye edilir. Az ışık olan yerlerde yeşil olan yapraklı çeşitleri yetişir. Mor telgraf çiçeği ise güneş ışığını diret olarak almak ister. Telgraf çiçeği bakımı oldukça kolay bir şekilde yapılabilir. Evde yetiştirilebilen telgraf çiçeği, renklerinden ve yaprak dökmemelerinden dolayı sıkça tercih edilir.

Telgraf Çiçeği Nasıl Ekilir?

Telgraf çiçeği dallarından çoğaltılıp ekilir. Yumuşak bir toprak seçimi yapılarak ekilmesi gerekilen telgraf çiçeği, gübre sever. Bu sebeple toprağın bir kısmının gübre ile karıştırılması gerekir. Telgraf çiçeğinin ekileceği saksının diplerine suyun geçirgenliği için bir taş eklenebilir.

Telgraf Çiçeği Nasıl Sulanır?

Telgraf çiçeği sulama için toprağın nemi kontrol edilmelidir. Eğer telgraf çiçeğinin toprağı ıslaksa sulamaya gerek yoktur. Belirli aralıklarla kontrol edilmesi gereken bu çiçeğin saksısında su birikmemesine özen gösterilmelidir. Çiçeğin saksısında su biriktiği takdirde bitkinin kökleri çürür. Güneş alan bölgelerde bulunan telgraf çiçeklerinin sulaması artırılmalıdır.

Telgraf Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Telgraf çiçeği çoğaltma oldukça kolaydır. Çiçeğin dip kısmında bulunan sürgünler ya da budanmış dallar ile çoğaltılabilir. Telgraf çiçeği çoğaltılırken bakım yapmak unutulmamalıdır. Telgraf çiçeği köklendirme ise bitinin sık şekilde dalları arasından dallar koparılarak çimlendirme ile olur. Bitkinin köklerine yakın yerlerde kendiliğinden meydana gelen köklenmeleri alarak bitki çoğaltılabilir.

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