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  3. 10 Ağustos 2019 09:35

TEM otoyolunda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Sakarya TEM otoyolu Akyazı ilçesi mevkinde meydana gelen kazaya 6 araç karıştı. 6 aracın birbirine girmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi.

TEM otoyolunda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
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Sakarya TEM otoyolu Akyazı ilçesi mevkinde meydana gelen ve 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
 
Kaza, TEM otoyolu Akyazı gişeler civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

6 YARALI

Meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından çevre hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

Kaza sonrası araçlar kullanılmaz hale gelirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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