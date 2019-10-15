  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 15 Ekim 2019 14:37

TEM Şube Müdürü ölü bulundu

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürü Arif Alpaslan (39), aracında ölü bulundu. Yapılan incelemede Alpaslan'ın intihar ettiği üzerinde duruluyor.

TEM Şube Müdürü ölü bulundu
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürü Arif Alpaslan, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi yakınlarındaki Çatören Barajı'nda kendi aracında ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Arif Alpaslan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

İNTİHAR ÜZERİNDE DURULUYOR

Arif Alpaslan'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga konuldu. Alpaslan'ın intihar ettiği üzerinde durulduğu belirtildi.

Afyonkarahisar'da yaklaşık 5 yıldır görev yapan, son 2 yıldır da TEM Şube Müdürlüğü görevini yürüten Arif Alpaslan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ölü , intihar , tem şube müdürü , arif alpaslan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM