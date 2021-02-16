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  3. 16 Şubat 2021 07:29

TEM'de beyaz kabus! Bu fotoğraf herşeyi anlatıyor

Kocaeli’de etkili olan kar yağışı sebebi ile ulaşıma kapanan TEM Otoyolu, makaslayan TIR'ların vinçler yardımı ile kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

TEM'de beyaz kabus! Bu fotoğraf herşeyi anlatıyor
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Kocaeli’de etkisini artıran kar yağışı TEM Otoyolu’nda trafiği felç etti. Aniden bastıran kar yağışı sonrasında, TEM Otoyolu Bekirdere Viyadüğünde seyir halinde olan araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar sebebi ile TEM Otoyolu’nun Ankara ve İstanbul istikametleri trafiğe kapandı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yolda, vatandaşlar mahsur kaldı.

Yaklaşık 1,5 saat kapalı kalan yolda araç sürücüleri, araçlarında yolun açılmasını bekledi. Karayolları ekipleri tarafından yapılan tuzlama çalışmaları ve makaslayan TIR'ların vinçler yardımı ile kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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