TEM'de feci kaza ! 7 araç birbirine girdi

TEM Otoyolu Metris cezaevi mevki’inde Edirne istikametinde bir aracın ani firen yapması sonucu 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle araçlar adeta birbirinin üstüne çıktı. Kazada bir market zincirine ait aracın sürücüsü başından yaralandı.





İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevrede bulunan bir hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olası bir olumsuzluğu önlendi. Kazaya karışan araçlarda herhangi bir sıkışma olayına karşı tedbir amaçlı itfaiye ekipleri olay yerinde hazır bekletildi. Kazadan dolayı TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı yan yoldan sağlanırken ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.