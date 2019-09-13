  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 13 Eylül 2019 08:26

TEM'de feci kaza; tüm şeritler trafiğe kaptıldı

TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde oksijen yüklü tanker devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı. Yolda trafik tamamen dururken, bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEM'de feci kaza; tüm şeritler trafiğe kaptıldı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde oksijen yüklü tanker devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı. Yolda trafik tamamen dururken, bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından kazaya ilişkin yaptığı açıklamada "Tem otoyolu Edirne istikametinde devrilen gaz tankerine İBB ekiplerinin müdahalesinde sona geliniyor. İstanbul’da trafiğe çıkan vatandaşlarımızın şu an itibariyle Tem yerine alternatif güzergahlar kullanmasını öneririz." dedi.

 
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
trafik kazası , kaza , tanker , tem
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM