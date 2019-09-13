TEM'de feci kaza; tüm şeritler trafiğe kaptıldı

TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde oksijen yüklü tanker devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı. Yolda trafik tamamen dururken, bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından kazaya ilişkin yaptığı açıklamada "Tem otoyolu Edirne istikametinde devrilen gaz tankerine İBB ekiplerinin müdahalesinde sona geliniyor. İstanbul’da trafiğe çıkan vatandaşlarımızın şu an itibariyle Tem yerine alternatif güzergahlar kullanmasını öneririz." dedi.



