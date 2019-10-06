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  3. 06 Ekim 2019 09:56

TEM'de servis aracı devrildi: 11 yaralı

TEM Otoyolu’nda İstoç mevkiinde servis midibüsü devrildi. Kazada servis midibüsünde bulunan 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

TEM'de servis aracı devrildi: 11 yaralı
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TEM'daki kaza, sabah saat 06:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen midibüs, sürücüsü seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpma sonucu midibüs yola devrildi. Kazada servis midibüsü içerisinde bulunan 11 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, devrilen servis midibüsü olay yerine çağrılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait vinç ile kaldırıldı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İHA

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