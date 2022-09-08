TEM'de TIR devrildi, Edirne yönü kapandı
TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde bir TIR'ın devrilmesi nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapandı.
TEM Otoyolu'nun Büyükçekmece mevkiinde kontrolden çıkan TIR devrildi.
Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun Edirne yönü trafiğe kapandı. Ekiplerin devrilen TIR'ı kaldırma çalışmaları devam ediyor.
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