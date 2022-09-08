  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. TEM'de TIR devrildi, Edirne yönü kapandı

TEM'de TIR devrildi, Edirne yönü kapandı

TEM'de TIR devrildi, Edirne yönü kapandı

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde bir TIR'ın devrilmesi nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapandı.

TEM Otoyolu'nun Büyükçekmece mevkiinde kontrolden çıkan TIR devrildi.

Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Edirne yönü trafiğe kapandı. Ekiplerin devrilen TIR'ı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

 

Etiketler tır kaza tır kazası tır devrildi tem otoyolu otoyol istanbul trafik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Akşener'in konvoyunda ağır suçlama: ''Erdoğan diye bağırınca arabayı üzerimize sürdü''
Burcu Özberk'ten Venedik Film Festivali’nde kırmızı halıya ''minili'' damga
Yeni iPhone duyuruldu, Apple tüm ürünlerine zam yaptı! İşte yeni fiyatlar
CHP'nin mafya raporu ortaya çıktı
Jennifer Lawrence: ''Vajinam yüzünden kazanamayacağım''
Konserde ''taciz'' kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Sosyal deney gibi... Binlerce TL parası sokağa saçıldı, bakın ne oldu!
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez'den dikkat çeken enflasyon uyarısı
Fuhuşla rüşvet aldığı iddia edilen savcı: ''Grup yapacağız!''
Mersin yanıyor! Yol kapatıldı, yaralılar var, alevler Akkuyu Nükleer'e ilerliyor!