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TEM'de TIR kazası: İstanbul yolu trafiğe kapandı

TEM'de TIR kazası: İstanbul yolu trafiğe kapandı

TEM Otoyolu İstanbul istikametinde ahşap yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan M.A.I. idaresindeki TIR, Ersin Ç. idaresindeki otomobile yandan sürtmesinin ardında direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Ahşap yüklü TIR'ın devrilmesi nedeniyle yol kısmen trafiğe kapandı. Kazada TIR sürücüsü hafif şekilde yaralanarak sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Kazayla birlikte tatil dönüşünü son güne bırakmak istemeyenlerin de oluşturduğu trafik nedeniyle uzun araç konvoyu oluştu. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle trafik tek şeritten verilirken bir yandan da Gölyaka turnikelerden araçlar D-100 karayolu istikametine veriliyor. TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Etiketler tem otoyolu trafik kazası istanbul tır kazası
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