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  3. 14 Aralık 2018 14:20

TEM'de yol çalışması: Ankara istikameti kapanacak

TEM Otoyolu Tuzla Orhanlı Kavşağı-Şekerpınar Kavşağı arası köprü imalatı çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti bir süre kapatılacak.

TEM'de yol çalışması: Ankara istikameti kapanacak
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TEM Otoyolu Tuzla Orhanlı Kavşağı-Şekerpınar Kavşağı arası köprü imalatı çalışmaları nedeniyle yarın saat 22'den itibaren Ankara istikametine gidiş kapatılarak trafik, Ankara-İstanbul istikametinde iki yönlü sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı Alt Yapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından TEM yan yolları düzenlemesi kapsamında, İstanbul-Ankara Otoyolu'nun 30 500 ile 32 400 kilometreleri arasında köprü yapımı çalışması gerçekleştirilecek.

Yarın saat 22.00'de başlayacak TEM Otoyolu Tuzla Orhanlı Kavşağı-Şekerpınar Kavşağı arası köprü imalatı çalışmaları nedeniyle Ankara istikametine gidiş 16 Aralık Pazar günü saat 12.00'ye kadar kapatılacak. Çalışmalarının yapılacağı yerde trafik, Ankara-İstanbul istikametinde iki yönlü sağlanacak.
Çalışmalar kapsamında, TEM otoyolu üzerine yapılması planlanan iki köprü imalatının montajı gerçekleştirilecek.

AA

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