TEM’in İstanbul yönü yol çalışması için trafiğe kapatıldı
Bolu’da TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde yapılan asfaltlama çalışması sebebiyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’da TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde bulunan 2 kilometrelik alanda asfaltlama çalışması başlatıldı.
YAKLAŞIK 1 AY SÜRECEK
Karayolları ekiplerinin çalışmaya başlamasıyla birlikte TEM’in İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. İstanbul istikametinin araç trafiğine kapatılmasının ardından trafik Ankara istikametinden çift yönlü olarak verilmeye başladı. Asfaltlama çalışmalarının yaklaşık 1 ay süreceği öğrenildi.
KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU
TEM’de yapılan asfaltlama çalışmasıyla birlikte İstanbul şeridinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Zaman zaman durma noktasına gelen trafik havadan görüntülendi.
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