  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. TEM’in İstanbul yönü yol çalışması için trafiğe kapatıldı

TEM’in İstanbul yönü yol çalışması için trafiğe kapatıldı

TEM’in İstanbul yönü yol çalışması için trafiğe kapatıldı

Bolu’da TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde yapılan asfaltlama çalışması sebebiyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde bulunan 2 kilometrelik alanda asfaltlama çalışması başlatıldı.

YAKLAŞIK 1 AY SÜRECEK
Karayolları ekiplerinin çalışmaya başlamasıyla birlikte TEM’in İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. İstanbul istikametinin araç trafiğine kapatılmasının ardından trafik Ankara istikametinden çift yönlü olarak verilmeye başladı. Asfaltlama çalışmalarının yaklaşık 1 ay süreceği öğrenildi.

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU
TEM’de yapılan asfaltlama çalışmasıyla birlikte İstanbul şeridinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Zaman zaman durma noktasına gelen trafik havadan görüntülendi.

Etiketler trafik istanbul
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Vaka sayısında artış durdurulamıyor: İşte son 24 saatin korona tablosu
Hazır mısın Türkiye? Asıl kavurucu sıcaklar şimdi başlıyor
Fed faiz kararını açıkladı
İstanbul'da askeri üniforma giyen Afganlar tartışma yarattı
Antalya'da vatandaşlar sera ve evlerinin yanmaması için mücadele ediyor
Bodrum'daki fahiş fiyatlar yine gündemde: ''Su 40 lira, çok normal...''
Türkiye'nin tatil cenneti cehenneme döndü! Çok sayıda yaralı var
Deniz salyasından kurtulduk sananlara kötü haber
Yağmur'un katilinin ifadesi kan dondurdu
Halil Sezai’ye bir suç duyurusu daha