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  3. 25 Aralık 2018 14:20

Temizlik işçisi maaşından Hazine'ye bağış yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ağustos ayında yaşanan ekonomik süreçte Hazine'ye bağışta bulundukları için birer şilt ve teşekkür mektubu gönderdiği 81 isimden biri de temizlik işçisi Enver Gümüş oldu.

Temizlik işçisi maaşından Hazine'ye bağış yaptı
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Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Enver Gümüş, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından her ay maaşından Hazine'ye 100 ila 300 TL arasında değişen rakamlarda bağışta bulunuyor.

Bakan Berat Albayrak'ın, Gümüş'e bir şilt ile birlikte gönderdiği mektubunda "Ülkemizin karşılaştığı zorluklarla mücadeleye vermiş olduğunuz fedakar katkı ve özveriniz için teşekkürlerimi sunuyorum" ifadesi yer alıyor. 

Mektubu alınca büyük mutluluk duyduğunu belirten Gümüş, hiçbir menfaat ve beklenti içinde olmadan bağışta bulunduğunu kaydetti. Enver Gümüş, "Her ay maaşımdan belli bir miktarı, devletimizin yanında olmak için bağış yaptım. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bizi onurlandırdılar. Bu ömrümün sonuna kadar saklayacağım, çocuklarıma, torunlarıma bırakacağım bir anı oldu. Madalya ilk geldiğinde çok duygulandım. Devletimizin bizi unutmadığını, yanımızda olduğunu bilmek çok güzel. 15 Temmuz darbe girişimden sonra gerçekleşen bir durum, biz bunu manevi bir duygu olarak yapıyorduk. Bu şekilde olması bizleri heyecanlandırdı. Hemen hemen her ay elimizden geldiği kadar yatırıyorduk. Bundan sonra da yatırmaya devam edeceğim" dedi.
 
 
 

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