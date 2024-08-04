Temmuz ayı enflasyonu açılanıyor... Beklentiler belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu endişeyle beklenen Temmuz ayı enflasyon rakamlarını yarın açıklayacak. İşte Temmuz ayı enflasyon beklentileri...

Gözler, TÜİK tarafından açıklanacak olan temmuz ayı enflasyon verisinde...

Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda yüzde 1,64 artış kaydetmişti.

Açıklanan rakamlarla birlikte temmuz ayı itibarıyla 12 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Bu fark oranında ağustos ayı kira zammı oranındaki üst sınır da belirlenmiş olacak.

Kira kontratı ağustos ayında yenilenecek kiracılar, yüzde 25 sınırının kalkmasıyla birlikte temmuz ayı enflasyon verisini baz alacak.

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,51 artacağını tahmin etti.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,51 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,00 en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 71,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,23'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,20 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda yüzde 1,64 artış kaydetmişti.