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TEMU'dan ''90 Günlük Para İade Garantisi'' açıklaması

TEMU'dan ''90 Günlük Para İade Garantisi'' açıklaması
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Çin'in e-ticaret devi TEMU son dönemde medyada yer alan "internetten sipariş ettiği ürün yerine farklı ürün geldi" haberleri için bir açıklama yaptı ve TEMU'nun kullanıcılarına 90 günlük para iadesi garantisi" ile çalıştığını belirtti.

Eskişehir'de İ.K. adlı bir genç Çin alışveriş sitesi TEMU’dan satın aldığı ürünlerin sitedeki fotoğraflarla alakasının olmadığını ve 10 bin lirasının çöpe gittiğini belirtirken, “Püsküllü bir perde siparişi verdim, püskül baskısı olan perde göndermişler” demişti.

Konuyla ilgili olarak TEMU'dan Haber3.com'a yapılan açıklamada "90 Günlük Para İade Garantisi Temu müşterileri için müşteri hizmetlerimiz 7/24 açıktır ve destek sunmaktadır. Ayrıca, tanıtıldığı gibi olmayan, hasarlı veya elinize ulaşmayan ürünler için 90 günlük para iade garantisi sunuyoruz." denildi.

İşte TEMU'nun açıklaması:

"Kalite Kontrol Temu, platformumuzda sunulan ürünler üzerinde sıkı bir kontrol uygular. Tüketicilerin haklarını korumak için kapsamlı bir kalite kontrol sistemi kurduk ve bunu sürekli olarak geliştiriyor ve güçlendiriyoruz. Her satıcının sıkı uyumluluk standartlarımızı karşılamasını sağlamak için kapsamlı satıcı doğrulama süreçleri uygularız. Satıcılar ürün listelemeden önce, kayıt belgeleri ve iletişim bilgileri gibi doğrulanabilir iş bilgilerini sağlamalıdır. Bu bilgiler, doğruluklarının teyit edilmesi için incelenir. Ayrıca, ürünlerin listelerine uygun olup olmadığını kontrol etmek için ara sıra denetimler yaparız. Satıcı doğrulamanın yanı sıra, ürün listeleme prosedürlerimizi mevcut sektör standartlarını yansıtacak şekilde sürekli olarak geliştiriyoruz. Bu, yanlış ürün bilgilerinin önlenmesine yardımcı olur ve kullanıcılarımıza sunulan bilgilerin güvenilir olmasını sağlar. Ayrıca, potansiyel riskleri belirlemek ve moderasyon önlemlerimizi sürekli olarak iyileştirmek için tüketicilerden, satıcılardan ve diğer paydaşlardan gelen geri bildirimlere güveniyoruz. Proaktif izleme sistemimiz, uyumsuz ürünleri taramak için gelişmiş algoritmalar kullanır ve uzman inceleme ekibi tarafından desteklenir. Uygun standartları karşılamadığı şüphe edilen ürünleri hızlıca kaldırırız. Ayrıca, uyumsuz ürünler hakkında kamuoyundan gelen geri bildirimler doğrultusunda da hızlıca harekete geçeriz. Müşteriler bu tür ürünleri doğrudan uygulama veya web sitesi üzerinden ya da 7/24 çalışan müşteri hizmetleri ekibimize ulaşarak bildirebilir."

Etiketler temu çin eticaret ücret garantisi
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