TEMU'nun ardından bir Çinli e-ticaret devi daha Türkiye satışlarını durdurdu
Güncelleme:

TEMU'nun ardından bir başka Çin'li dev e-ticaret sitesi olan Shein de Türkiye’deki kullanıcılarına gönderdiği resmi bildirimle satışların geçici süreyle askıya alındığını duyurdu.

Türkiye'de yurt dışından alışverişte 30 Euro olan alışveriş limitinin kaldırılması sonrasında Rekabet Kurulu tarafından inceleme başlatılan Çinli alışveriş sitesi TEMU'da Türk vatandaşlarına kısıtlama getirilmişti.

TEMU'nun ardından Çin'de kurulan ve giyim üzerine yoğunlaşan e-ticaret şirketi Shein, Türkiye pazarına yönelik faaliyetlerinde geçici olarak durdurma kararı aldı.

Shein, sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yerel mevzuatlarda yapılan son değişiklikler nedeniyle, Türkiye’deki satışlarımıza geçici bir süreyle ara vermek zorunda kaldığımızı üzülerek bildirmek isteriz. Bu durumun sizlerde yaratabileceği hayal kırıklığını anlıyor. Ancak, sizlere en son moda ve yaşam tarzı trendlerini sunmaya devam edebilmek adına, karşılaşılabilecek engelleri aşmak için var gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi isteriz. Yakın gelecekte Türkiye’deki hizmetlerimize yeniden başlamayı umuyoruz. Süregelen desteğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Herhangi bir sorunuz olması durumunda, lütfen müşteri hizmetleri ekibimizle iletişime geçiniz."

Açıklamada, Türkiye pazarına yeniden dönülmesi için yürütülen çalışmalara dikkat çekilirken, satışların ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin net bir tarih paylaşılmadı.

Ticaret Bakanlığı, 6 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yurt dışından bireysel alışverişlerde 30 euro altı ürünler için uygulanan 'basitleştirilmiş gümrük prosedürü'nün kaldırılacağını duyurmuştu.

TEMU'dan alışveriş dönemi tamamen bitti: Artık Çin'den alışveriş yapılamayacak!

Türkiye'de yurt dışından alışverişte 30 Euro olan alışveriş limitinin kaldırılması sonrasında Rekabet Kurulu tarafından inceleme başlatılan Çinli alışveriş sitesi TEMU'da Türk vatandaşlarına kısıtlama getirildiği ortaya çıktı.

Türk vatandaşları artık doğrudan Çin firmalarından alışveriş yapamayacak. Kullanıcılara sadece yerli satıcıların ürünleri gösterilecek.

Türkiye’den TEMU uygulamasına giren kullanıcılar, yalnızca yerli satıcıların listelediği ürünleri görüp alabiliyor. Yurt dışı satıcıların ürünleri Türk kullanıcılara tamamen gizlenmiş durumda.

Rekabet Kurulu inceleme başlatmıştı

Çin merkezli e-ticaret devi Temu'nun Türkiye'deki ofisine baskın düzenlendiği iddia edildi. Reuters'de yer alan habere göre, Çinli PDD'nin sahibi olduğu Temu'nun sözcüsü baskında bilgisayarlara el konulduğunu söyledi ve "Türk makamlarıyla tam bir iş birliği içinde hareket edeceklerini" belirtti.

Bu haberin ardından Rekabet Kurumu'ndan bir açıklama yapıldı Temu hakkında inceleme yürütüldüğünü doğrulayan Rekabet Kurumu ise bilgisayarlara el konulduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Yapılan duyuruda, incelemenin de soruşturma açıldığı anlamına gelmediği vurgulandı.

Rekabet Kurumu'nun açıklamasında "Halihazırda basına da yansıyan ve yürütülmekte olan incelemenin sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi ve tarafların haklarının korunması amacıyla, mevcut aşamada söz konusu incelemeye ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılması mümkün değildir. Sürecin ilerleyen aşamalarında incelemeye ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

30 Euro'luk gümrük muafiyeti kaldırılmıştı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 7 Ocak 2026 Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile birlikte Temu, AliExpress, Amazon gibi yurtdışı e-ticaret platformlarından alışverişlerde uygulanan 30 Euro'luk gümrük muafiyeti tamamen kaldırılmıştı. 6 Şubat 2026 itibariyle yürürlüğe girecek olan düzenleme ile birlikte Temu, AliExpress, Amazon gibi platformlardan yapılan ve tutarı ne olursa olsun tüm yurt dışı siparişleri gümrük işlemine tabi olacak.

